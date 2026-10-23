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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Keşke’ 29 Ekim’de DasDas'ta

        ‘Keşke’ 29 Ekim’de DasDas'ta

        Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Mert Fırat'ın yönetmenliğini üstlendiği, Nur Ger'in rol aldığı 'Keşke', 29 Ekim'de bu sezon ilk kez DasDas Açık Sahne'de sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:15 Güncelleme:
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        'Keşke' 29 Ekim'de DasDas'ta

        DasDas, Cumhuriyet Bayramı’nda özel bir tiyatro deneyimini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Nur Ger’in rol aldığı ‘Keşke’, 29 Ekim’de bu sezon ilk kez DasDas Açık Sahne’de sahnelenecek. Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Mert Fıratın yönetmenliğini üstlendiği oyun, canlı oyunculuğu özel çekim teknikleri ve dijital görsel efektlerle hazırlanan video performansla buluşturarak geçmişle bugün arasında özgün bir sahne dili kuruyor.

        “Keşke onunla vakit geçirebilseydim…” düşüncesinden yola çıkan ‘Keşke’, geleceği yüzyıl öncesinden gören bir liderin günümüz ülkesine gelişinin hayali üzerinden şekilleniyor. Yıllar sonra da devam eden özgürlük ve eşitlik arayışını merkezine alan oyun, geçmişten bugüne uzanan hayali bir karşılaşmayı sahneye taşıyor.

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        CANLI OYUNCULUK VE DİJİTAL PERFORMANS AYNI ANLATIDA BULUŞUYOR

        Tek kişilik bir oyun olarak tasarlanan ‘Keşke’, canlı oyunculuğu dijital görüntü teknolojileriyle desteklenen bir video performansla bir araya getiriyor. Evren Bingöl’ün holografik çekim tekniğiyle kaydedilen ve bilgisayar destekli görsel efektler ile güçlendirilen video performansı, Nur Ger’in sahnedeki oyunculuğuna eşlik ediyor. Böylece oyun, sinemasal anlatım olanaklarını tiyatro sahnesine taşıyarak geçmişle bugün arasında özgün bir anlatım dili kuruyor.

        Evren Bingöl ve Anıl Helvacı’nın kaleme aldığı, Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Mert Fırat’ın yönettiği ‘Keşke’de Nur Ger sahnede, Evren Bingöl ise özel çekim teknikleri ve dijital görsel efektlerle hazırlanan video performansıyla yer alıyor.

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        ‘Keşke’, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bu sezon ilk kez seyirciyle buluşacak, 10 Kasım’da yeniden DasDas Açık Sahne’de izlenebilecek.

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        #dasdas
        #Mert Fırat
        #29 Ekim
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