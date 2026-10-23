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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Musk' İKSV Galaları'nda seyirciyle buluşuyor

        'Musk' İKSV Galaları'nda seyirciyle buluşuyor

        Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney'nin, dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın hayatını ve küresel etkisini mercek altına aldığı yeni belgeseli Musk, İKSV Galaları kapsamında 27 Ekim Salı akşamı saat 19.30'da Kadıköy Sineması ve City's Nişantaşı Cinewam'da sinemaseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        'Musk' İKSV Galaları'nda seyirciyle buluşuyor

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İKSV Galaları, sinema dünyasının dikkat çeken yapımlarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Oscar ödüllü yönetmen Alex Gibney’nin yeni belgeseli Musk, 27 Ekim Salı günü saat 19.30’da City’s Nişantaşı ve Kadıköy sinemalarında gösterilecek.

        SpaceX, Tesla ve X (eski adıyla Twitter) gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin başındaki Elon Musk’ın portresini çizen belgesel, dünyanın en zengin insanlarından birinin yaşamına ve toplum üzerindeki etkisine kapsamlı bir bakış sunuyor. Dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Venedik Film Festivali’nde büyük ilgi gören yapım, aynı zamanda tartışmaları da beraberinde getirdi.

        Daha önceki filmlerinde büyük kurumların tartışmalı geçmişlerini araştıran Alex Gibney, Musk belgeselinde büyük ölçüde gazetelerde yayımlanmış haber ve araştırmalardan yararlanıyor. Musk’ın onayını almadan hazırlanan filmde Elon Musk, yapay zekâyla oluşturulmuş oyun benzeri bir avatar aracılığıyla temsil ediliyor. Belgeselde Musk’ın eski sevgilisi, eski eşi, babası ve Tesla’nın kurucularından Martin Eberhard ile yapılan röportajlar da yer alıyor.

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        Gösterim Bilgileri 27 Ekim Salı, 19.30 – City’s Nişantaşı Cinewam

        27 Ekim Salı, 19.30 – Kadıköy Sineması

        Biletler Passo.com.tr'de satışa çıktı.

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