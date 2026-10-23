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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Özyeğin Filarmoni kuruluyor

        Özyeğin Filarmoni kuruluyor

        Fiba Grubu Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin'in vizyonuyla ve grubun eğitim odaklı sosyal yatırım yaklaşımının kültür sanat alanındaki taşıyıcısı olarak, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın sanat yönetmenliğinde hayata geçecek olan Özyeğin Filarmoni; klasik müziği herkes için erişilebilir kılmayı amaçlayan ve bütüncül bir kültür sanat platformu olarak konumlanıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        Özyeğin Filarmoni kuruluyor

        Fiba Grubu, 40. yılını kutlamaya hazırlanırken, Kurucu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin’in vizyonu ve kültür sanatın toplumsal değer yaratma gücünü destekleme yaklaşımıyla Özyeğin Filarmoni’yi hayata geçiriyor. Özyeğin ailesinin sosyal yatırım mirasını kültür sanat alanına taşıyan Özyeğin Filarmoni, orkestranın yanı sıra sanatsal eğitim ve gelişimi destekleyen programları ile uluslararası nitelikte bütüncül bir kültür sanat platformu olarak konumlanıyor. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Özyeğin Filarmoni, klasik müziğin herkes için erişilebilir olmasını, klasik müziğin evrensel dilinden ve zengin tarihinden beslenerek kültür sanatın toplumsal değer yaratma gücünü büyüten kalıcı bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

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        Bir konser serisinin ötesine geçen özgün bir orkestra ve program yaratma vizyonunu benimseyen Özyeğin Filarmoni; dünya standartlarında performansları farklı dinleyicilerle buluşturan, yükselen genç profesyonel müzisyenlerin gelişimine alan açan, ustalarla yeni kuşak sanatçıları aynı sahnede buluşturan ve özellikle gençlerin klasik müzikle bağ kurabilmesi için yeni fırsatlar yaratan ve umut veren kapsamlı bir kültür girişimi olarak yola çıkıyor. Bu vizyonun sahnedeki güçlü ifadesi Özyeğin Filarmoni Orkestrası ise, dünyanın farklı ülkelerinden önde gelen sanatçıları, orkestra şeflerini ve solistleri bir araya getiriyor. Orkestra, 9 Kasım 2026 tarihinde, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek lansman konserinde dünyaca ünlü şef Tianyi Lu’nun yönetiminde ve Fazıl Say’ın solistliğinde ilk kez dinleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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        Hüsnü Özyeğin
        Hüsnü Özyeğin

        Özyeğin ailesinin 40 yıldır eğitim odağında sürdürdüğü sosyal yatırımları kültür alanına taşımaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Hüsnü Özyeğin, şunları ifade etti: “Hayatım boyunca fırsat yaratmanın, insanlara yatırım yapmanın ve yaptığımız işi bizden sonra da sürecek bir değere dönüştürmenin önemine inandım. Vakfımızda da üniversitemizde de asıl hedefimiz her zaman gençlerin potansiyelini desteklemek oldu. Buradaki deneyimimizi kültür sanat alanına nasıl taşıyabileceğimizi, ülkemizin geleceği için yaptığımız yatırımlara bu alanda neler ekleyebileceğimizi düşünürken de Özyeğin Filarmoni hayali doğdu. Bu hayal bugün sanatsal vizyonunu kıymetli sanatçımız Fazıl Say’ın, gelişim programlarını da yine Fazıl Say ve Özyeğin Üniversitesi’nin üstlendiği bir yapıyla kurumsal bir kimliğe kavuşuyor. Orkestra, akademi ve erişim odağının tek bir çatı altında bir araya gelmesi benim için önemliydi. Bundan sonrası için en büyük arzum, Özyeğin Filarmoni’nin zamanla kendi geleneğini oluşturması. Yıllar içinde gelişimlerine katkı sunduğumuz genç müzisyenlerin dünyaya uzanan hikâyelerini konuşacağımızı ümit ediyorum. Dilerim ki orkestramızın sesi geniş kitlelere ulaşır ve gelecek kuşaklar için kalıcı bir mirasa dönüşür.”

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        “Hedefimiz, ‘Türkiye’den dünyaya bir ses’ olmak”

        Fazıl Say
        Fazıl Say

        Özyeğin Filarmoni Sanat Yönetmeni Fazıl Say ise şunları söyledi: “Özyeğin Filarmoni Orkestrası ile hedefimiz, ‘Türkiye’den dünyaya bir ses’ olmak; özgün yorumlarıyla merak edilen, konserleri heyecanla beklenen bir orkestra oluşturmak. Sanat Yönetmeni olarak benim için en değerli şey, genç müzisyenlerimizin, deneyimli ustalarımızın, şef ve solistlerimizin dayanışma içinde aynı tutkuyu paylaşması. Çünkü iyi bir orkestra, yetenek kadar birlikte üretmeye ve tek yürek olmaya dayanır. Profesyonel düzeydeki gençlerimizin enerjisini ustalarımızın birikimiyle buluştururken, onların gelişimini ve kariyerlerini destekleyen bir orkestra akademisi anlayışını benimsiyoruz. Türkiye ve Avrupa turneleriyle sesimizi duyurmayı, Türk bestecilerine ayıracağımız ilk albümümüzle kalıcı bir iz bırakmayı hayal ediyoruz. Özyeğin Üniversitesi’ndeki konserler, açık provalar ve söyleşilerle de müziği kampüs yaşamının parçası hâline getirmek istiyoruz. Bize bu olanakları sağlayan Hüsnü Özyeğin’e şükran duyuyorum. Değişen dünyada, güzel müzik için bir araya gelen bu ailenin hem müzisyenlere hem dinleyicilere umut olacağına inanıyorum. Bu heyecan dolu projelerimizle her ay buluşmak üzere."

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        Sanatsal mükemmellik ve tematik repertuvarlar

        Özyeğin Filarmoni Orkestrası, farklı kuşaklardan yetenekli müzisyenleri buluşturan kadrosu ve zengin repertuvarıyla her sezon tematik konserler sunmayı hedefliyor. Barış, iklim, gençlik ve kültürlerarası etkileşim gibi çağımızın önemli konularına odaklanan bu konserlerin teması ve kurgusu dünyaca ünlü piyanist ve besteci, Özyeğin Filarmoni Orkestrası sanat yönetmeni Fazıl Say imzasını taşıyacak.

        Dünyanın farklı ülkelerinden müzisyenler, orkestra şefleri ve solistler bu uzun vadeli kültür projesinin yolculuğuna katılıyor. Sahneyi deneyimli ustalarla paylaşacak yükselen genç profesyonel müzisyenler, kendilerini geliştirme ve kariyerlerini güçlendirme fırsatı buluyor. Böylece Türkiye’nin yeni nesil yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunan ve sanatsal bütünlüğü, derinliği ve uluslararası kimliğiyle tanınan bir orkestra oluşturuluyor.

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        Klasik müzik kampüste

        Özyeğin Filarmoni; Özyeğin Üniversitesi ve Hüsnü Özyeğin Vakfı ekosistemlerinin bir uzantısı olarak sanatsal eğitim ve gelişimi desteklerken disiplinler arası öğrenmeyi teşvik edecek. Kampüs konserleri, masterclass etkinlikleri, atölyeler ve sempozyumlar aracılığıyla klasik müziğin üniversitenin öğrenme ortamının bir parçası haline gelmesi hedefleniyor. Üniversitenin Artist-In-Residence programı kapsamında Sanat Yönetmeni Fazıl Say da bu çalışmalara katkı sunacak ve liderlik edecek.

        Proje; öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yalnızca sanatın izleyicisi değil, aynı zamanda aktif üreticisi, icracısı ve kampüs kültür yaşamının doğal bir paydaşı olarak konumlandırmayı amaçlıyor. Hüsnü Özyeğin Vakfı müzik bursu ve fellowship programları ile genç profesyonel müzisyenlerin kariyer yolculuklarında destekçisi oluyor.

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        ÖZYEĞİN FİLARMONİ ORKESTRASI 2026/27 SEZON PROGRAMI

        9 KASIM 2026 · LÜTFİ KIRDAR ICEC

        Şef: Tianyi Lu

        Solist: Fazıl Say, piyano

        Başkemancı: Hande Küden

        PROGRAM

        v. BEETHOVENEgmont Uvertürü, Op. 84

        F. SAY – “Mother Earth” Piyano Konçertosu Op. 111

        26 ARALIK 2026 · VOLKSWAGEN ARENA

        Şef: Howard Griffiths

        Solistler: Fazıl Say, piyano · Burcu Karadağ, ney · Hakan Güngör, kanun · Aykut Köselerli, perküsyon

        Başkemancı: Hande Küden

        PROGRAM

        SAYKapalıçarşı Uvertürü, Op. 65

        W. A. MOZARTPiyano Konçertosu No. 21, Do Majör, K. 467

        F. SAYAlla Turca Jazz (Mozart’ın Türk Marşı Üzerine)

        F. SAYİstanbul Senfonisi, Op. 28

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        26 OCAK 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

        Şef: Josep Vicent

        Solist: Ksenija Sidorova, akordeon

        Başkemancı: Önder Baloğlu

        PROGRAM

        I. ÇAYKOVSKİRomeo ve Juliet, Fantezi Uvertürü

        F. SAYAkordeon Konçertosu, Op. 128

        P. I. ÇAYKOVSKİSenfoni No. 4, Fa Minör, Op. 36

        23 ŞUBAT 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

        Şef: John Axelrod

        Solist: Justus Eichhorn, piyano

        Başkemancı: Özgecan Günöz

        PROGRAM

        STRAUSSTill Eulenspiegel’in Muziplikleri, Op. 28

        L. v. BEETHOVENPiyano Konçertosu No. 4, Sol Majör, Op. 58

        A. DVOŘÁKSenfoni No. 9, Mi Minör, Op. 95 “Yeni Dünyadan”

        16 MART 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

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        Şef: Murat Cem Orhan

        Solist: Can Çakmur, piyano

        Başkemancı: Elena Graf

        PROGRAM

        C. ERKİNSenfoni Konçertant

        A. A. SAYGUNAyin Raksı, Op. 57

        U. C. ERKİNSenfonik Bölüm

        F. TÜZÜNTürk Kapriçyosu

        F. TÜZÜNNasreddin Hoca: Anadolu Süiti’nden “Çeşmebaşı”

        14 NİSAN 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

        Şef & Başkemancı: Candida Thompson

        PROGRAM

        L. v. BEETHOVENSenfoni No. 5, Do Minör, Op. 67

        L. v. BEETHOVENSenfoni No. 7, La Majör, Op. 92

        9 MAYIS 2027 · CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU

        Şef: Nil Venditti

        Solist: Hayato Sumino, piyano

        PROGRAM

        L. BERNSTEINCandide Uvertürü

        G. GERSHWIN – Fa Majör Piyano Konçertosu

        M. RAVELLa Valse

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