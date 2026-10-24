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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde Türkçe işaret diliyle ücretsiz sergi turları    

        Pera Müzesi'nde Türkçe işaret diliyle ücretsiz sergi turları    

        Pera Öğrenme, Pera Engelsiz programı kapsamında sağır ve işitme engelli ziyaretçileri işaret dili tercümanı Nisan Köknar rehberliğinde sergi turlarına davet ediyor. 25 Ekim - 6 Aralık arasında düzenlenecek üç ücretsiz tur, müzenin koleksiyon sergilerinin yanı sıra "Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım" ve "Cumhuriyet'in Kamera Arkası" sergilerini kapsıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        Pera Müzesi'nde Türkçe işaret diliyle ücretsiz sergi turları  

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Pera Engelsiz kapsamında düzenlediği “Türkçe İşaret Dili (TİD) ile Sergi Turları” ile sağır ve işitme engelli ziyaretçileri müzenin hem koleksiyon hem de süreli sergilerini kapsayan üç farklı tura davet ediyor. 25 Ekim, 15 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde Nisan Köknar rehberliğinde gerçekleşecek ücretsiz turlarda katılımcılar, Türkçe İşaret Dili eşliğinde resimden seramiğe, fotoğraftan arşiv malzemelerine uzanan farklı eserleri yakından tanıyacak ve sergilerin öne çıkan temalarını birlikte keşfedecek.

        Koleksiyon sergilerinde diplomasi, sanat ve zanaat

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        Programın 25 Ekim saat 14.00’te gerçekleşecek Koleksiyon Sergileri Türkçe İşaret Dili Turu’nda Pera Müzesinin üç koleksiyon sergisi ele alınacak. Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar, Osmanlı ile Avrupa arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkileri elçiler ve ressamlar üzerinden incelerken, Osman Hamdi Bey, resim, arkeoloji, müzecilik ve sanat eğitimine katkılarıyla çok yönlü bir Osmanlı aydınını odağına alıyor. Sıradışı Minas Kütahyalı usta Minas Avramidis’in seramikleri üzerinden çinicilikte gelenek, yenilik ve usta-çırak ilişkisine odaklanıyor. Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinde ise Anadolu’da kullanılan ağırlık ve ölçü aletleri üzerinden ticaret ve gündelik yaşama bakılıyor.

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        Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım

        15 Kasım saat 14.00’te düzenlenecek turda Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım sergisi Türkçe İşaret Dili ile gezilecek. Frank Bowling’in yapıtlarını Francis Bacon ve Victor Willing’in eserleriyle bir araya getiren sergi, üç ressamın birbirine yaklaşan ve birbirinden ayrışan sanatsal yollarının izini sürüyor.

        Cumhuriyet İstanbul’una arşivden bakış

        Program, 6 Aralık saat 13.00’te Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisine odaklanan turla tamamlanacak. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu, Basın Fotoğrafları Arşivi’nden yola çıkan sergi, erken Cumhuriyet Dönemi İstanbul’unun gündelik hayatını ve foto muhabirliğinin perde arkasını ele alıyor.

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        Türk İşaret Dili (TİD) kullanan sağır ve işitme engelli ziyaretçilere yönelik etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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        #Pera Müzesi
        #Suna ve İnan Kıraç Vakfı
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