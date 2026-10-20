'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' ENKA Sanat'ta

ENKA Sanat, yeni sezonu son yılların en etkileyici performanslarından biriyle açıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Doğu ile Batı, eski ile yeni, geleneksel ile modern arasındaki çatışmaları ele alan ölümsüz eseri, başarılı oyuncu Serkan Keskin’in onlarca farklı karaktere büründüğü bir oyunculuk şöleniyle sahneye taşınıyor. Oyun, çocukluğunda bir saatle tanışan Hayri İrdal’ın, ustası Nuri Efendi’nin felsefesiyle şekillenen zaman algısını ve modern dünyanın gerçekleriyle yüzleşmesini konu alıyor. Sinema ile tiyatroyu iç içe geçiren bu çağdaş uyarlama, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Tuluğ Tırpan’ın özgün müzikleriyle izleyiciyle buluşuyor.

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26 Ekim Pazartesi sat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahnelenecek Saatleri Ayarlama Enstitüsü oyununun biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nde satışa çıktı.