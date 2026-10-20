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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Saint Etienne Mix Festival'e geliyor

        Saint Etienne Mix Festival'e geliyor

        Zorlu PSM'de 6 Kasım'da gerçekleşecek MIX Festival by Modundayız'da, 35 yılı aşan kariyeriyle İngiliz pop müziğinin sevilen gruplarından Saint Etienne, 'Only Love Can Break Your Heart' ve 'Nothing Can Stop Us' gibi sevilen şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Saint Etienne Mix Festival'e geliyor

        Zorlu PSM’nin her sene binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirdiği MIX Festival by Modundayız, 6 Kasım akşamı 10. yılında seçkin sanatçılarla dolu bir program sunuyor. Bu yılki festivalin merakla beklenen isimlerinden biri de Saint Etienne olacak. Klasik İngiliz pop’unu ve 60’ların soul mirasını dans müziğiyle buluşturan grup, ‘You’re in a Bad Way’, ‘He’s on the Phone’ ve ‘Sylvie’ gibi şarkılarıyla Birleşik Krallık listelerinde ilk 20’ye yükseldi. Saint Etienne’in kendine özgü müzikal çizgisi, sonraki yıllarda pek çok pop ve elektronik müzik sanatçısına ilham verdi.

        Grubun kariyerinin son stüdyo albümü olarak duyurduğu 12. stüdyo albümü ‘International’, Birleşik Krallık albüm listesinde ilk 10’a girdi. Vince Clarke ve The Chemical Brothers’tan Tom Rowlands gibi isimlerle hazırlanan albüm, Saint Etienne’in dans müziğiyle kurduğu bağı bir kez daha öne çıkardı. 6 Kasım’da Zorlu PSM’de sahne alacak olan Saint Etienne, alternatif dans-pop’u kendine özgü yorumuyla buluşturan şarkılarıyla MIX Festival by Modundayız’ın 10. yılında dinleyicilerle buluşacak.

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        Festivalin biletleri passo.com.tr üzerinden satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Saint Etienne
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