Tekfen Filarmoni sezonu Sofya'da açıyor

Türkiye’nin önde gelen özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, 2026-2027 sezonunu klasik müzik sahnesinin önemli merkezlerinden Sofya’da açıyor. Daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 31 Ekim akşamı Sofya Filarmoni iş birliğiyle Sofya’nın prestijli sanat mekânı Bulgaria Hall’da müzikseverlerle buluşacak. Sofya’daki sezon açılışının ardından orkestra, yeni sezonun Türkiye’deki ilk konserini ise 1 Kasım akşamı İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleştirecek.

Hem Sofya hem de İstanbul programının ilk yarısında Tekfen Filarmoni, Dmitri Şostakoviç’in derin duygusal ve dramatik yapısıyla klasik müzik literatürünün en güçlü yapıtları arasında gösterilen 1 No’lu Keman Konçertosu’nu seslendirecek. Günümüzün en etkileyici keman virtüözlerinden Daniel Lozakovich, bu özel konserlerde dinleyicilere LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) tarafından kendisine tahsis edilen 1713 yapımı efsanevi “ex-Sancy” Stradivarius kemanıyla müzik ziyafeti sunacak.

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Konserin ikinci yarısında ise izleyiciler, Şostakoviç’in yoğun ve içe dönük dünyasından Çaykovski’nin büyülü atmosferine uzanan masalsı bir müzik yolculuğuna çıkacak. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, Çaykovski’nin ölümsüz eseri Fındıkkıran Balesi’nin ikinci perdesinden İspanyol, Arap, Çin ve Rus danslarının yanı sıra unutulmaz Çiçeklerin Valsi ve büyüleyici pas de deux bölümlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Çağımızın yükselen virtüözü: Daniel Lozakovich

2001 yılında Stockholm’de doğan İsveçli kemancı Daniel Lozakovich, henüz 9 yaşındayken Vladimir Spivakov yönetiminde ilk konserini vererek müzik dünyasına adım attı. 15 yaşında Deutsche Grammophon plak şirketiyle anlaşma imzalayarak uluslararası alanda büyük ses getiren sanatçı, olağanüstü tekniği, derin müzikal ifadesi ve şiirsel yorumculuğuyla dönemin en aranan solistleri arasında yer alıyor. Boston Senfoni, Fransız Ulusal Orkestrası, Londra Filarmoni Orkestrası) ve La Scala Filarmoni gibi dünyanın önde gelen orkestralarıyla sahne alan Lozakovich, BBC Proms ve Verbier Festivali gibi prestijli platformların da düzenli konukları arasında bulunuyor. Sanatçının çıkardığı albümler uluslararası klasik müzik listelerinin zirvesinde yer alırken, eleştirmenler tarafından günümüzün en seçkin keman icracılarından biri olarak gösteriliyor.