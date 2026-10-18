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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Tir Tir Salı' İstanbul Modern'de

        'Tir Tir Salı' İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern Sinema'nın Genç Salı programı kapsamında düzenlenen "Tir Tir Salı", her ay bir salı akşamı korku sinemasının kült, sıra dışı ve ürpertici örneklerini sinemaseverlerle buluşturuyor. Ekim ayında Ritüel ile başlayacak program, kasımda Miyazma Kampı, aralıkta ise Zombi Ekspresi ile devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 00:56 Güncelleme:
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        'Tir Tir Salı' İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern Sinema’nın Genç Salı programı kapsamında düzenlenen “Tir Tir Salı”, her ay bir salı akşamı korku sinemasının kült, sıra dışı ve ürpertici örneklerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

        Cadılar Bayramı yaklaşırken, programın ilk gösteriminde Ari Aster’ın yönettiği Ritüel izleyiciyle buluşuyor. İsveç’te düzenlenen yaz dönümü şenliğine katılan bir grup Amerikalı gencin giderek kâbusa dönüşen deneyimini konu alan film, 20 Ekim’de gösterilecek.

        Miyazma Kampı
        Miyazma Kampı

        17 Kasım’da, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yılın dikkat çeken korku yapımları arasında yer alan Jane Schoenbrun imzalı slasher türündeki Miyazma Kampı programda yer alıyor. Korku dolu salı geceleri, 15 Aralık’ta Güney Koreli yönetmen Yeon Sang-ho’nun 2016 yapımı zombi gerilimi Zombi Ekspresi ile sona erecek.

        Zombi Ekspresi
        Zombi Ekspresi
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        İstanbul Modern’in Genç Salı programı, 18–25 yaş arasındaki gençlere müzeyi ücretsiz keşfetme olanağı sunuyor. Gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında müzeyi ve tüm sergileri ücretsiz ziyaret edebiliyor. Her ay bir salı günü düzenlenen sinema odaklı söyleşiler, yarışmalar ve farklı etkinlikler de programa dahil.

        Film müziklerinden afiş tasarımlarına, oyuncuların kariyerlerini değiştiren sahnelerden yemek temalı filmlere uzanan etkinlikler, gençleri sinema kültürünü farklı yönleriyle keşfetmeye ve etkinliklere aktif olarak katılmaya davet ediyor.

        Ritüel
        Ritüel

        Gösterim Takvimi

        20 Ekim 2026, 19.00: Ritüel

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        17 Kasım 2026, 19.00: Miyazma Kampı

        15 Aralık 2026, 19.00: Zombi Eksp

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        #İstanbul Modern
        #Cannes Film Festivali
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