'Tir Tir Salı' İstanbul Modern'de

İstanbul Modern Sinema’nın Genç Salı programı kapsamında düzenlenen “Tir Tir Salı”, her ay bir salı akşamı korku sinemasının kült, sıra dışı ve ürpertici örneklerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Cadılar Bayramı yaklaşırken, programın ilk gösteriminde Ari Aster’ın yönettiği Ritüel izleyiciyle buluşuyor. İsveç’te düzenlenen yaz dönümü şenliğine katılan bir grup Amerikalı gencin giderek kâbusa dönüşen deneyimini konu alan film, 20 Ekim’de gösterilecek.

Miyazma Kampı

17 Kasım’da, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve yılın dikkat çeken korku yapımları arasında yer alan Jane Schoenbrun imzalı slasher türündeki Miyazma Kampı programda yer alıyor. Korku dolu salı geceleri, 15 Aralık’ta Güney Koreli yönetmen Yeon Sang-ho’nun 2016 yapımı zombi gerilimi Zombi Ekspresi ile sona erecek.

Zombi Ekspresi

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İstanbul Modern’in Genç Salı programı, 18–25 yaş arasındaki gençlere müzeyi ücretsiz keşfetme olanağı sunuyor. Gençler, her salı 10.00–14.00 saatleri arasında müzeyi ve tüm sergileri ücretsiz ziyaret edebiliyor. Her ay bir salı günü düzenlenen sinema odaklı söyleşiler, yarışmalar ve farklı etkinlikler de programa dahil.

Film müziklerinden afiş tasarımlarına, oyuncuların kariyerlerini değiştiren sahnelerden yemek temalı filmlere uzanan etkinlikler, gençleri sinema kültürünü farklı yönleriyle keşfetmeye ve etkinliklere aktif olarak katılmaya davet ediyor.

Ritüel

Gösterim Takvimi

20 Ekim 2026, 19.00: Ritüel

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17 Kasım 2026, 19.00: Miyazma Kampı

15 Aralık 2026, 19.00: Zombi Eksp