Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi 3 yaşında

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye İş Bankası’nın ülkemize armağanı olarak ziyarete açılan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, üçüncü yaşını kutluyor. Müze, açılışının üçüncü yıldönümü dolayısıyla 24 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor.

Beyoğlu’nun sanatla buluşma noktası

İstiklal Caddesi No. 144 adresinde bulunan Müze, geride bıraktığı üç yılda Beyoğlu’nun önde gelen kültür sanat durakları arasına girdi. Her yaştan yerli ve yabancı 350 bine yakın sanatseveri buluşturan Müzenin sergilerinin kaynağını, 2.800’ü aşkın eseriyle ülkemizin en geniş ve en kapsamlı özel koleksiyonlarından biri olan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu oluşturuyor. Türk resim ve heykel sanatının öncü isimlerinden Osman Hamdi Bey, Mihri Hanım, Şeker Ahmed Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Şadi Çalık, Zühtü Müridoğlu ve Füreya Koral'ın eserleri, Müzenin sergi salonlarında ziyaretçilerle buluşuyor.

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Ödüllerle geçen üç yıl

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, üç yıllık yolculuğunda çok sayıda önemli ödülün sahibi oldu. Müzecilik alanının en saygın organizasyonlarından Avrupa Müze Forumu (EMF), Müzeyi özgün küratöryel yaklaşımı, ülkenin sanat tarihine sunduğu yeni bakış açısı ve tarihi öğeleri çağdaş mimariyle birleştiren yapısı dolayısıyla özel takdirnameyle onurlandırdı. Kurumsal sosyal sorumluluk, iletişim ve marka kimliği alanlarındaki çalışmaları MUSE Awards, Stevie, Felis, Sardis, MarCom ve Globee gibi saygın platformlarda farklı kategorilerde ödüle değer bulundu.

Müzenin öğrenme programlarının bir parçası olan ve ülkemizin dört bir köşesinde 15 özel seçkiyle 10 bine yakın ziyaretçi ağırlayan Anadolu Sergileri de Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda, İstanbul Marketing Awards ve Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri gibi platformlarda ödül kazandı.

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Tarihi bir yapıda yaşayan müze

1900’lerin başından itibaren pek çok aileyi ve iş yerini ağırlayan, Beyoğlu’nun kendine özgü tarihinin tanığı olan Baudouy (Bodvi) Apartmanı, Müzenin tarihi dokusunu oluşturuyor. 1953-2016 yılları arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak kullanılan binada gerçekleştirilen restorasyon projesi, türünün benzersiz örnekleri arasında yer alıyor.

Müzenin giriş katında, İstiklal Caddesi ile bağ kuracak biçimde tasarlanan kafe ve müze dükkânı ziyaretçileri karşılıyor. Müzenin 6. katında yer alan RHM Teras Restoran ise modern Türk mutfağından lezzetleri, İstiklal Caddesi’nin dinamik ritmi ve Boğaz’ın büyüleyici manzarasıyla aynı çatı altında buluşturuyor. Sergi rotasının yukarıdan aşağıya ilerlediği yapıda, 5 ve 4. katlarda kalıcı koleksiyon sergisi, 3. ve 2. katlarda ise süreli sergiler yer alıyor. Çok amaçlı kullanıma sahip BlackBox Salonu, sezon boyunca seminerlere, konferans ve sertifika programlarına ev sahipliği yapıyor. Bugüne dek 25 binin üzerinde minik sanatseverin eşsiz eserlerle tanıştığı ve hayal güçlerinin peşinde kendi tasarımlarına imza attığı çocuk atölyelerinin tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilirken yetişkinlere yönelik ücretsiz rehberli turlar da yoğun ilgiyle sürüyor.

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Her yaştan sanatsevere açık

Sanatseverler, “Türk Resmini İzlemek” başlıklı kalıcı sergisi ve “1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar” başlıklı süreli sergisini 24 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilir. Ayrıca müzede resimden operaya, mimariden kent kültürüne, arkeolojiden edebiyata uzanan geniş bir yelpazede sanatın farklı alanlarını derinlemesine ele alan BlackBox etkinliklerine katılabilirsiniz. Küçük sanatseverlerle yıl boyunca ücretsiz çocuk atölyeleriyle sanatı deneyimleyebilir.