Van Gogh Müzesi Direktörü İstanbul Modern’e geliyor

İstanbul Modern'in 2012 yılından bu yana dünyanın önde gelen müze profesyonellerini sanatseverlerle buluşturduğu "Müzeler Konuşuyor" programının bu yılki son konuğu, Van Gogh Müzesi Direktörü Emilie Gordenker olacak. Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında 27 Ekim 2026 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Modern’de gerçekleşecek söyleşide Gordenker, "Nicelik Yerine Nitelik: Yeni Bir Stratejik Yönelim" başlıklı bir konuşma yapacak.

Van Gogh Müzesi'nin direktörlüğünü Şubat 2020'den bu yana yürüten Emilie Gordenker, konuşmasında müzenin sıra dışı kuruluş hikâyesini ve 2021 yılından bu yana benimsediği stratejik yaklaşımı katılımcılarla paylaşacak.

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Dünyanın en kapsamlı Van Gogh koleksiyonu

Vincent van Gogh’un mirasçıları ile Hollanda devleti arasında yapılan anlaşma sonucunda kurulan Van Gogh Müzesi, 1973 yılında Amsterdam’da açıldı. Dünyanın en kapsamlı Vincent Van Gogh koleksiyonuna ev sahipliği yapan müzede 200’den fazla resim, yaklaşık 500 çizim, yüzlerce mektup ve aile tarafından yıllar içinde bir araya getirilen başka sanat yapıtları bulunuyor. Sanatçı üzerine uluslararası bir uzmanlık merkezi olan müze, kalıcı ve süreli sergileri ile eğitim programlarında Van Gogh’un üretimini çağdaşlarıyla birlikte ele alıyor. Sanatçının yaşamı, çalışma yöntemleri ve yapıtları üzerine bilimsel araştırmalar da yürütülüyor. Gerrit Rietveld tarafından tasarlanan ana binaya, Kisho Kurokawa imzalı sergi kanadı 1999 yılında eklenirken, Museumplein’le bütünleşen yeni giriş binası ise 2015’te tamamlandı.

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Emilie Gordenker kimdir?

Yale Üniversitesi’ndeki lisans eğitiminin ardından New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 17. yüzyıl Hollanda ve Flaman sanatı üzerine doktorasını tamamlayan Emilie Gordenker; Metropolitan Sanat Müzesi, Frick Collection ve Hollanda Sanat Tarihi Enstitüsü gibi kurumlardaki deneyimiyle tanınıyor. 2008-2020 yılları arasında Lahey’deki Mauritshuis Müzesi’nin tarihi yenileme projesine liderlik eden Gordenker, Şubat 2020’den bu yana Van Gogh Müzesi’nin direktörlüğünü yürütüyor.

27 Ekim Salı günü saat 19.00’da İstanbul Modern Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsiz olup, ilgi duyan tüm sanatseverlerin katılımına açıktır. Söyleşi sırasında eşzamanlı (simültane) çeviri imkânı sağlanacak.