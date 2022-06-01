'Amacına ulaştığını düşünüyoruz' 0:00 / 0:00

DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim, Atatürk Kültür Merkezi Sanat İşleri Yönetmeni Remzi Buharalı katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı - Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan - Turizm Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokmanhekim

'HEPSİNİN İÇİNDE OLDUĞU BİR ŞEHİR FESTİVALİ BU'

Toplantı sonrası konuşan Ahmet Misbah Demircan, şunları söyledi; "Festival, bir şehir festivali olarak gerçekten amacına ulaştığını düşünüyoruz. Çünkü farklı disiplinlerde, çok farklı sanatçı gruplarıyla, sinemadan, tiyatroya, operadan, halk konserine, sokak etkinliklerinden ve mimariden gastronomiye toplumsal hayatta şehir hayatına katan ne varsa ona yönelik gerçekleşen bir festival olarak karşımıza çıkıyor. Tek başına müzik konseri değil, tek başına tiyatro festivali değil hepsinin içinde olduğu bir şehir festivali bu. Dünyada kültür başkentlerinin hedefi budur. Şehri tanıtmaktır. Bu festivalde bunun minik bir örgütlenmesi ama başarıyla ortaya konan bir örgütlenme. Bu yönüyle bakıldığında ikincisini düzenliyoruz. Tabana daha iyi yayıldı, katılımcıları da bu söylemi çok iyi satın aldı. Her şehirde bazı alanlar vardır, kültürel alanlardır. Beyoğlu'nda biraz kültürel alan olarak çok uygun."