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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya'nın fahri hemşehrisi oldu

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi. Ersoy, "Yapılan çalışmaları beratla da ödüllendirmeniz, beni de fahri hemşehriniz yapmanız gururlandırdı" dedi

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 20:42
        Fahri hemşehrilik beratı verildi
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Malatya'da fahri hemşehrilik beratı verildi. Ersoy, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen törendeki konuşmasında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'ya görevlendirildiğini ve 7/24 esasına göre çalıştıklarını söyledi.

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        Kendisinin yerinde kim olsa aynı şekilde görevini sürdüreceğini dile getiren Mehmet Nuri Ersoy şunları kaydetti: Zor günlerde insanların birbirine sarılması, güç vermesi ve dünyaya örnek olacak şekilde yapılması ve bunu da Malatya'da el birliğiyle gerçekleştirmemiz beni çok mutlu etti. Yapılan çalışmaları beratla da ödüllendirmeniz, beni de fahri hemşeriniz yapmanız gururlandırdı, o yüzden hepinize teşekkür ederim. Deprem fırtınası sırasında Türkiye genelinde bütün vatandaşlarımız imkanları yettiği kadarıyla elinde ne varsa paylaştı ve bunu hep birlikte gördük. Benim de yaptığım çalışmalar da aslında bir vatandaşlık görevi ama devlet adamı olarak da benim yerimde kim olsa yapacağı çalışmalardı. Önemli olan sorumluluk sahibi insanlarla bu sorumluluğu el birliğiyle omuz omuza vererek enkazın altından kaldırılması ve peşinden de şehrimizin yeniden imarı. İnşallah görev sürem devam ettiğince elimden geldiği kadarıyla Malatya'ya yakışan yeni yatırımlara öncü olmak istiyorum.

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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Mehmet Nuri Ersoy'un depremin ilk gününden bu yana Malatya'nın yaralarının sarılması için insanüstü çaba gösterdiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ndeki partilerin oy birliğiyle hemşerilik beratının kendisine verilmesinin kararlaştırıldığını anlattı.

        Konuşmaların ardından Selahattin Gürkan, Mehmet Nuri Ersoy'a fahri hemşehrilik beratı ve kayısı takdim etti.

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        #Malatya
        #Mehmet Nuri Ersoy
        #fahri hemşehri
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