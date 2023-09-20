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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne büyük destek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne büyük destek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne bu yıl verilen toplam destek 100 milyon liraya dayandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:58
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        Bakanlık desteği 100 milyon liraya dayandı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca sinema sektörüne son toplantıda 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı.

        Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirme toplantısında 20 projenin daha desteklenmesi kararı alındı.

        Kurul ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

        Sinema sektörüne verilen desteklerden 7’sini “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım”, 11’ini “Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım” ve 2’sini de “Çekim Sonrası” başlığında yer alan projeler aldı.

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        Türkiye’de sinema sanatının gelişmesi, yeni isimlerin sektöre adım atabilmesi ve sinema üretiminin zenginleşmesi için büyük önem taşıyan "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" desteği kapsamında 7 yönetmenin projesine sağlanan destek miktarı 21 milyon lira oldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı bu desteklerle birlikte, 2023 yılı içerisinde sinema sektörüne sağladığı toplam maddi katkı miktarını 98 milyon 924 bin liraya ulaştırdı.

        Animasyon Destekleri Dikkat Çekiyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri arasında önceki filmleri büyük ilgi gören Aslan Hürkuş ve Tay serilerinin yeni projeleri de yer aldı.

        Animasyon filmler gişede 2023 yılında da büyük ilgi görürken Bakanlık desteği ile beyaz perdeye taşınan “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” tüm filmleri geride bırakarak 2 milyon 800 bin seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.

        Bakanlık destekli filmler 2023 yılında Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde de yer alarak Türk sinemasının tanıtımına önemli katkı sağladı.

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        #Hürkuş
        #TAY
        #sinema destek
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