Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'yla başladı.

Bu yıl, 16 şehirde gerçekleştirilecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 8 ay sürerken

yaklaşık 7 bin etkinlik gerçekleştirilecek.

"FESTİVALLERİ GERÇEKLEŞTİRİRKEN KÜLTÜR VE SANATI DESTEKLEMİŞ OLUYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergi alanlarını gezerken, Adanalılardan büyük ilgi gördü. Ersoy, öncelikli amaçlarının, her yaş grubundan ve kesimden vatandaşın sanatın türlerine rahat erişimini sağlayacak festivaller gerçekleştirmek olduğunu dile getirerek "Festivalin gerçekleştirdiği şehrin, başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada bilinirliğini artırmak, markalaşmasını sağlamak da ikinci hedefimiz. Festivalleri gerçekleştirirken kültür ve sanatı desteklemiş oluyoruz. Dolayısıyla da sanatçılarımıza destek oluyoruz ama en önemlisi, şehirlerimizin uluslararası anlamda markalaşması yönünde çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Kültür Yolu Festivalleri'ni gerçekleştirirken özellikle şehirlerin mevcut devam eden festivalleriyle de etkileşim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Onları da Kültür Yolu Festivali'nin bir parçası haline getiriyoruz. Yine kendi isimleriyle daha zengin, etkili bir şekilde gelişimlerini, devamlılığını sağlamaya özellikle dikkat ediyoruz" dedi.

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Mehmet Nuri Ersoy, Adana Müze Kompleksi'ndeki sergileri gezdikten sonra ‘Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema’ etkinliğine katıldı. Ersoy, etkinlikte Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen ‘Son Akşam Yemeği’nin izlemesine katıldı. Mehmet Nuri Ersoy, filmi gösterimine salondaki görme engelli olmayan kişilerle birlikte göz bandıyla katıldı.