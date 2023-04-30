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Çocuklar için arkeolojik kazı etkinliği düzenlendi

29-30 Nisan’da Uniq İstanbul Açıkhava’da gerçekleşen “Baby On The Fest By Buse Terim” festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Jr. Archaeologist kazı etkinliği çocuklar tarafından büyük ilgi gördü

Kültürel miras minik ellere emanet
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HABERTURK.COM

5-9 yaş arası çocuklar kendileri için hazırlanan yapay kazı alanında Arkeolojik kazının tüm süreçlerini deneyimledi. Çocuklar gerçek kazı aletlerini kullanarak farklı dönemlere ait buluntuların replikalarını ortaya çıkarıp müzeye teslim sürecine kadar olan tüm aşamaları öğrendi.

Jr. Archaeologist kazı etkinliği, arkeoloji bilimi kapsamında uzun zaman çalışmış arkeolog, konservatör, antropolog, araştırmacı, tarihçi, sanat tarihçisi ve mimar meslek uzmanları tarafından hazırlanıyor.

Jr. Archaeologist kurucusu Konservatör Kübra Altınsoy etkinlikler hakkında “Kültür mirasının ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere korunarak aktarılması için toplum bilincinin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda İnterdisipliner çalışma prensibine sahip arkeoloji bilimi meslek uzmanları eşliğinde çocuklarımıza arkeolojik kazı deneyimi sunuyoruz. Merak ve keşif duygusunu bilinçli bilgi arayışına dönüştüren bu araştırma ortamında çocuklar arkeolojiyi yakından tanıyor ve unutulmaz bir deneyim yaşıyor.” dedi.

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