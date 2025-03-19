'Kuşbakışı Filistin' sergisi Koç Üniversitesi'nde

Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED), Filistin coğrafyasına geçmişten günümüze süregelen havadan bakışın eleştirel bir açıdan incelendiği yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 19 Mart 2025 tarihinde ANAMED’de ziyaretçileriyle buluşan "Kuşbakışı Filistin” adlı sergi, 25 Ocak 2026 tarihine kadar görülebilecek. Serginin küratörlüğünü Yazid Anani, Zeinab Azarbadegan, Zeynep Çelik ve Salim Tamari; asistan küratörlüğünü ise Asma’ Al-Mozayen üstleniyor. Sergi, arşiv belgeleri, fotoğraf albümleri, kitaplar, mektuplar, videolar ve sanat işlerinden oluşan bir seçki ile Filistin’in tarihsel ve çağdaş görünümünü inceliyor.

(Soldan sağa) : Yazid Anani, Zeynep Çelik, Salim Tamari, Zeinab Azarbadegan, Asma’ Al-Mozayen

Sergide yer alan işler Filistin hakkındaki egemen anlatıya meydan okuyarak alternatif perspektifler sunuyor. Sergi, ilk olarak, Eylül 2021–Ocak 2022 tarihleri arasında Ramallah’taki A.M. Qattan Vakfı'nda ziyarete açılmıştı. Ramallah'taki özgün tasarım diline sadık kalınarak İstanbul’a getirilen serginin güncellenmiş hâlinde, Ortadoğu’daki şiddet, savaş teknolojilerindeki yükseliş ve Gazze’de devam eden yıkım da ele alınıyor. ANAMED’de yeniden ele alındığı şekliyle sergi, son dönemdeki savaşı göz önünde bulundurarak tarihsel süreci tekrar inceliyor.

Sergi küratörlerin tanımladığı altı ana tematik bölüm aracılığıyla gökyüzünden yeryüzüne uzanarak sömürgeci bakış açısı ile yerel direniş arasındaki mücadeleyi gözler önüne seriyor.

Serginin tematik bölümlerinde neler var?

Gökyüzü Casusları – Birinci Dünya Savaşı’ndan günümüze hava fotoğrafçılığının bir gözetim ve denetim aracı olarak nasıl kullanıldığı inceleniyor.

Mit ve Düzen – Askeri propagandaların, Filistin bölgesini “boş” ve “sömürgeleştirilmeye hazır” bir alan olarak nasıl sunduğu ele alınıyor.

Kudüs’ün Temsili – Kudüs’ün tarihi ve kutsal mekânlarının minyatürlerden modern haritalara kadar nasıl temsil edildiği araştırılıyor.

Hafıza Limanları – Filistin’in demiryolları, limanları, havaalanları ve karayollarıyla Osmanlı döneminden bugüne uzanan ulaşım tarihine bakılıyor.