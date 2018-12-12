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Birincisi, sağlam bir bina… İkincisi sağlam bir elektrik tesisatı. İkisinden de çok korkuyorum. İkisi de benim hayatımda çok kötü şeyler yaşatan olaylar. Nazar çıktı diyorum. Evden taşınmayı düşünmüyorum. Ben burada çok mutluyum. Karadeniz’e bakan güzel bir manzaram var. Bu ihmalkarlık sonucu başımıza gelen bir şey.