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KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman ödenecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonucunu öğrenen üniversite öğrencileri KYK yurt ücretlerini araştırmaya başladı. KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman ödenecek? İşte YURTKUR tarafından belirlenen KYK yurt ücretleri

KYK yurt ücretleri ne kadar? KYK yurt ücretleri ne zaman ödenecek?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandığından beri en çok merak edilen konuların başında KYK yurt ücretleri geliyor. KYK güncel yurt ücretleri geçtiğimiz günlerde YURT- KUR tarafından paylaşılmıştı. İşte şehir dışında üniversite okuyacak öğrencilerin ilgiyle takip ettiği KYK 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücretleri ile ilgili merak edilenler...

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ

Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor. Bu bilgilere göre 1.tip KYK yurdu için fiyatı, fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik olmakta.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra içinde bulunulan ayın yurt ücreti takip eden ayın onuncu günü saat 23.59’a ödenmelidir.

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