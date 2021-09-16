KYK yurt başvuru sonuçları için heyecan dolu bekleyiş başladı. Başvru süreci 12 Eylül Pazar günü sona erdi. Başvuruların ardından geçen 4 günün ardından sonuçlar KYK e-Devlet uzantısı üzerinden açıklandı.

İşte e-Devlet KYK yurt başvuru sorgulama ekranı...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI

Sonuçlar KYK e-Devlet uzantısı üzerinden kontrol edilebilecek. İşte KYK sonuç sayfası...

KYK SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt ücretleri de araştırılmaya başlandı. İşte 2021 KYK yurt ücretleri...

KYK YURT ÜCRETLERİ

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ

Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor. Bu bilgilere göre 1.tip KYK yurdu için fiyatı, fiyatı depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6.tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik olmakta.