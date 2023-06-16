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İstanbul Opera Festivali'nde La Traviata rüzgarı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında bu kez İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan 'La Traviata' adlı opera eseri izlendi. Muhteşem eser, tarihsel dekoru, kostüm ve ışık efektleriyle gözleri kamaştırdı. İzleyici sanatçıları alkış yağmuruna tuttu.

İstanbul Opera Festivali'nde La Traviata rüzgarı
HABERTURK.COM

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği, 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, La Traviata Operası sahnelendi. Fransız yazar Alexandre Dumas’ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi’ye, librettosu Francesco Maria Piave’ye ait olan “LA TRAVIATA” izleyicilere eşsiz bir opera ziyafeti sundu. Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan baş kahraman Violetta Valery’nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını , AKM Türk Telekom Opera Salonu’na taşıdı.

Sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlanan temsil, Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Eserde “Violetta” Eylem Demirhan Duru, “Alfredo Germont” Levent Gündüz, “Giorgio Germont” Cengiz Sayın, “Flora” Melisa Özdemir, “Annina” Eda Çapanoğlu, “Gastone” Burak Dabakoğlu, “Marki” Cihan Özmen, “Baron” Nejad Beğde, “Doktor” Chirstopher Gagliardo, “Komisyoner” Başak Ünal ve “Giuseppe” Muzaffer Soydan tarafından canlandırıldı. Ünlü rejisör Carlos Vilán’ın sahneye koyduğu eserde koro şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnedeydi.

PROGRAMIN DEVAMINDA ANKARA DOB FESTİVALE ÇOK BEĞENİLEN PRÖMİYER ESERİ İLE KATILIYOR

İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye koyduğu ANDREA CHENIER operası, 18 Haziran Pazar akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Rejisörlüğünü ve dramaturjisini Recep Ayyılmaz’ın üstlendiği eserde Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkûm edilen şair Andrea Chenier’in kısa yaşam öyküsü döneme uygun dekor ve kostümlerle anlatılıyor.

Dünya sahnelerinde pek çok opera evinde sahneye çıkan ünlü İtalyan tenor Ivan Defabiani’nin başrolde şair Andrea Chenier’i canlandıracağı eserde diğer solist sanatçılar; Kâmil Kaplan “Carlo Gérard”, Seda Aracı Ayazlı “Maddalena de Coigny”, Ferda Yetişer “Bersi”, Selva Erdener “La Contessa di Coigny”, Emin Özdemir “Filéville”, Emre Uluocak “Mathieu”, Haser Tek “Abbé”, Mehmet Kavil “Incredible”, Yiğitcan Tatlıoğlu, “Roucher”, Kemal Badem “Schmidt”, H. Zeliha Tunçyürek “Vecchia”, E. Kaan Çelikcan “Fouquier”, Batuhan Karatay “Dumas”, Mahir Kat “Il Maestro di Casa” rollerinde sahnede olacak.

Koreografisi Özge Ay’a ait eserde orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.

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