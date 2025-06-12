Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Latin Amerika’dan Tekinsiz Öyküler, İş Kültür’de

        Latin Amerika’dan Tekinsiz Öyküler, İş Kültür’de

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Latin Amerika'dan Tekinsiz Öyküler adlı derlemesiyle, zengin kültürel mirası, çok katmanlı tarihi ve edebi yenilikçiliğiyle öne çıkan Latin Amerika'ya bir yolculuk sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 17:08 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Latin Amerika'dan Tekinsiz Öyküler, İş Kültür'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        19. yüzyılın sonlarında sömürgeci yönetimlerin çöküşüyle birlikte Latin Amerika’da iktidar boşluğunu dolduran yerel elitler, yeni siyasi düzenler ve diktatörlükler inşa etti.

        Bu süreçte, yerli halklar, İspanyol ve Portekiz kökenlilerle kaynaşırken, Avrupa’dan gelen göç dalgaları bölgenin demografik ve kültürel dokusunu derinden etkiledi.

        20. yüzyılın başlarında ise Latin Amerika, kültürel modernleşmenin eşiğinde yeni bir kimlik arayışına girdi: Modernismo akımının etkisiyle edebiyat, Avrupa geleneğinden sıyrılarak özgün bir dil ve estetik kazandı.

        Yazarların toplumsal meselelere, ulusal kimlik temalarına yönelmeleri, halklarının maruz kaldıkları eşitliksizlik ve adaletsizlik karşısında seslerini yükseltmeleriyle Latin Amerika edebiyatı kendi sesine kavuştu.

        Modern Klasikler Dizisi kapsamında yayımlanan bu derleme, 1880-1930 yılları arasında Latin Amerika edebiyatında iz bırakmış usta kalemlerin öykülerini bir araya getiriyor: Horacio Quiroga, José Asunsión Silva, Juan Montalvo, Leopoldo Lugones, Manuel Gutiérrez Nájera, Roberto Arlt, Roberto Mariani ve Roberto Payró gibi önemli isimlerin eserleri, bölgenin tarihsel dönüşümlerinin yarattığı “tekinsiz” atmosferi yansıtıyor. Kitapta yer alan 17 öykü, savaşların, devrimlerin ve toplumsal çalkantıların gölgesinde şekillenen Latin Amerika gerçekliğini farklı açılardan yansıtıyor.

        Banu Karakaş, Çiçek Öztek, Çiğdem Öztürk, İdil Dündar, Saliha Nilüfer, Seda Ersavcı ve Süleyman Doğru’nun titiz çalışmalarıyla Türkçeye kazandırılan bu derleme, yalnızca bir edebiyat seçkisi değil, aynı zamanda bir kıtanın ruhunu anlama rehberi. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın bu çalışması, okurları Latin Amerika’nın büyülü ve karmaşık dünyasına davet ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tekinsiz Öyküler
        #iş kültür
        #İş Bankası Kültür Yayınları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Ferdi Zeyrek'in ölümünde makine dairesinde inceleme!
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Çanakkale'yi sıyırdı geçti
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        3 arkadaş, 6 günde öldü! Bu nasıl rastlantı?
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Galatasaray'ın Sane transferi dünya basınında!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Işıl'ı kaybeden babanın yardım feryadı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Napoli'den Beşiktaş'a transfer yanıtı!
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Boeing hisselerinde satış dalgası
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        Ayrı yaşıyorlardı... Kocadan kadına kanlı pusu!
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        120 kilometrelik hattın temeli atılıyor
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        İpek 21 yaşındaydı... Gözyaşına boğdu!
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        "Tarımsal üreticiler yeniliğe çok açık"
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        Trabzon'da 161 metrelik kaydırak
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        O anlar kamerada... Çay ve çekirdekle film gibi izlediler!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İran: Dost bir ülke bizi İsrail saldırısına karşı uyardı
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        İki ziyaret, iki farklı görünüm
        Yüzüne bakmadı
        Yüzüne bakmadı
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!
        Dünyanın en kısa savaşı: 38 dakika!