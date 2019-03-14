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"BU KADIN SANKİ UZAYA ÇIKMIŞ"

16 kişi aynı odada kaldım. Bu dünya için normal bir şey, ama benim için ilkti. Çok heyecanlandım, biri beni görse ‘Bu kadın sanki uzaya çıkmış’ der. Odalarda ranzalar var, sıra sıra dizilmiş her şeyi nizamiydi.