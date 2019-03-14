Eski oyuncu Leyla Bilginel, 2. Sayfa programına konuk oldu. Uzun zamandır Phuket’te yaşayan 41 yaşındaki Bilginel, bir arkadaşıyla beraber Uzak Doğu turuna çıktığını söylerken, yaşadığı deneyimleri canlı yayında anlattı.
"Ben dünyayı gezmeye karar verdim. Hostellerde kaldım. Daha önce ‘Hostelde kalmak mümkün değil, Allah göstermesin’ diyordum. Ama çok güzel bir şey. Çok modern Avrupalı gençler, çok saygılı. Sessiz, düzenli, her şey mükemmeldi."
"BU KADIN SANKİ UZAYA ÇIKMIŞ"
16 kişi aynı odada kaldım. Bu dünya için normal bir şey, ama benim için ilkti. Çok heyecanlandım, biri beni görse ‘Bu kadın sanki uzaya çıkmış’ der. Odalarda ranzalar var, sıra sıra dizilmiş her şeyi nizamiydi.
İlk olarak Filipinler’de kaldım. Orası çok fakir bir ülke. Çok fazla oteli yok. Hele bir yerde indik, gecenin 3’ü, tangır tungur sesler geliyor. Arkadaşıma ‘burası neresi?’ dedim. O da ‘Bir dur abla sağa sola bakalım’ dedi.
"ODAYA GİRDİM, İĞRENÇTİ"
Gecenin o saatinde bir konaklama yeri bulduk, garip bir oteldi. ‘Burası dolu’ dedi. Sonra başka bir yere gittik, orası daha da garipti. Odaya girdim, iğrençti. Yastıkları kıyafetlerle kapattım, incecik bir yatağın üstünde yatmaya çalıştım.
"PARA OLMASINA GEREK YOK"
Dünyayı gezmek için cebinizde para olmasına gerek yok. Sıfır parayla bile yaşayabiliyorsun. Otostop, yardım falan geçinip gidiyorsun bir şekilde.
"OTOSTOP YAPACAKLAR DİKKAT ETSİN"
Her şeyin bir adabı, yolu yordamı var. Ama şunu söyleyeyim, tek başıma bir kadın olarak otostop yapmaya cesaret edemezdim.
Hangi ülke olursa olsun fark etmez. Dünyanın en güvenli ülkesi bile olsa çok dikkat etmek gerekir.
Uzak Doğu’yu gezen bir erkek arkadaşım vardı, ona ‘Ben senin bütün masraflarını karşılayacağım, gel beraber gezelim’ dedim, o da kabul etti. Birlikte tura çıktık. Bir de dünyanın her yerinde otostop yapılmaz, gençlerimiz dikkat etsin. Kötü sonuçları olabilir. Ben hayatımda TIR’a binmemiştim ama bu turda TIR’a bindim. Arkası otel gibiydi, çok eğlenceliydi.
"GÜNDE 30-40 LİRA HARCADIM"
Yalan söylemeyeyim ulaşıma çok para harcadım, özellikle uçak biletlerine. Onun haricinde günlük 30-40 TL ile geçinebilirsin. Sadece uçak biletlerine çok para harcadım.
"BANKLARDA YATTIM"
İyi ki gezdim, sabah uyandığımda kendimi mutlu hissediyordum, bu bana yeter. Gün geldi banklarda yattım, otel bulamadık, bazı yerlerde parklarda yattık. Gece uyanıyorum gökyüzü ışıl ışıl, yıldızlar parlıyor. Beni mutlu eden bu.
"TÜRKÇE'Yİ ÖĞRENSİN DİYE..."
Çocuğumun eğitim hayatına da farklı bakan biriyim. Çocuğum Türkçe’yi öğrensin diye burada 4 yıl kreşe gitti. İlkokula da burada başladı. Zaten Phuket’te yaşadığımız için orada da okula gidiyor.
Ben evde eğitimden yanayım. Türkçe, İngilizce, Tayca biliyor. Şimdi de Fransızca eğitimi almaya başladı. Onun dışında piyano ve gitar çalıyor. Satranç dersleri alıyor, resim yapıyor.
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