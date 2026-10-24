Hadise: Orası bana kalsın artık
Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaşına giren Hadise, muhabirlerin yeni yaşınızdan "Aşk dilediniz mi?" sorusuna yanıt verdi
Giriş: 24 Ekim 2026 - 09:42 Güncelleme:
1
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, İzmir’deki sahnesinin ardından soluğu İstanbul’da aldı.
2
22 Ekim'de 40 yaşına basan Hadise, önceki gün Nişantaşı’nda bir restorana girerken kardeşi Derya Açıkgöz ile objektiflere yansıdı.
3
Muhabirleri selamlayan Hadise, "Yurt dışından misafirlerim var, onlarla bir yemek yiyeceğiz" dedi. Doğum gününde yeni yaşından beklentileri sorulan ünlü şarkıcı, sağlık, huzur ve bereket dilediğini söyledi. Muhabirlerin "Aşk dilemediniz mi?" sorusu üzerine kahkaha atan Hadise, "Orası bana kalsın artık" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ