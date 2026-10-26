Hande Erçel'in anne özlemi
Hande Erçel, vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu; "Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır"
Hande Erçel, 2019 yılında kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'i kaybetmenin derin acısını yaşamıştı.
Annesine duyduğu özlemi her fırsatta ve her anlamlı günde dile getiren oyuncu, aradan geçen zamana rağmen bu büyük kaybın izlerini kalbinde taşımaya devam ediyor.
Hande Erçel, bu kez de annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Erçel, kaybettiği annesine olan sevgisini ve özlemini takipçileriyle paylaşarak duygusal anlar yaşattı.
"KALBİMİN EN İÇİ"
Annesinin yıllar önce çektirdiği vesikalık fotoğrafını yayımlayan oyuncu, "Kalbimin en içi... Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır. İyi ki doğdun canım annem" ifadelerini kullandı.
48 yaşında hayata veda eden Aylin Erçel, yaşasaydı bugün 55 yaşında olacaktı.