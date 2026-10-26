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        Haberler Magazin Hande Erçel'in anne özlemi

        Hande Erçel'in anne özlemi

        Hande Erçel, vefat eden annesi Aylin Erçel'in doğum gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu; "Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Hande Erçel, 2019 yılında kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel'i kaybetmenin derin acısını yaşamıştı.

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        Annesine duyduğu özlemi her fırsatta ve her anlamlı günde dile getiren oyuncu, aradan geçen zamana rağmen bu büyük kaybın izlerini kalbinde taşımaya devam ediyor.

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        Hande Erçel, bu kez de annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

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        Erçel, kaybettiği annesine olan sevgisini ve özlemini takipçileriyle paylaşarak duygusal anlar yaşattı.

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        "KALBİMİN EN İÇİ"

        Annesinin yıllar önce çektirdiği vesikalık fotoğrafını yayımlayan oyuncu, "Kalbimin en içi... Kim bilir aldığın yaşlar sana nasıl yakışmıştır. İyi ki doğdun canım annem" ifadelerini kullandı.

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        48 yaşında hayata veda eden Aylin Erçel, yaşasaydı bugün 55 yaşında olacaktı.

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        #Hande Erçel
        #kanser
        #vefat
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