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        Haberler Magazin Melike Şahin oğlunun ismini açıkladı

        Melike Şahin oğlunun ismini açıkladı

        Eşi Sedat Arpalık ile ilk çocuklarını kucaklarına alan Melike Şahin, sosyal medya hesabından oğlunun ismini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 08:08 Güncelleme:
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        2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuğunu kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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        Anne olmanın heyecanını paylaşan 37 şarkıcıdan anne-oğul pozları geldi.

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        Sosyal medya hesabından bebeği ile fotoğraflarını yayımlayan Melike Şahin, oğlunun ismini de açıkladı.

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        Bazı meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Şahin, oğluna Ali Robin ismini verdiğini duyurdu.

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        Şarkıcı, paylaşımında "Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük..." ifadelerini kullandı.

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        #Melike Şahin
        #bebek
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