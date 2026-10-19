Melike Şahin oğlunun ismini açıkladı
Eşi Sedat Arpalık ile ilk çocuklarını kucaklarına alan Melike Şahin, sosyal medya hesabından oğlunun ismini duyurdu
Giriş: 19 Ekim 2026 - 08:08 Güncelleme:
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2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuğunu kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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Anne olmanın heyecanını paylaşan 37 şarkıcıdan anne-oğul pozları geldi.
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Sosyal medya hesabından bebeği ile fotoğraflarını yayımlayan Melike Şahin, oğlunun ismini de açıkladı.
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Bazı meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Şahin, oğluna Ali Robin ismini verdiğini duyurdu.
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Şarkıcı, paylaşımında "Oğlumuza kavuştuk. Dualarını ve güzel dileklerini yollayan herkese çok teşekkür ederim. Bu postu gören tüm lohusalara da ayrıca bir selam yollamak isterim, alınlarına da bir öpücük..." ifadelerini kullandı.
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