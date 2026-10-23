SHOW TV’nin çok yakında izleyicilerle buluşacak, LİMON Yapım imzalı yeni günlük dizisi 'Menekşe'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Aşkın, gururun, kıskançlığın ve yıllara yayılan bir hesaplaşmanın iç içe geçtiği dizi, hafta içi her gün SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Menekşe’nin cennet olarak nitelendirdiği huzur dolu hayatının cehenneme dönüşmesiyle başlayan hikâyede, dört duvar arasına sıkışan Menekşe’nin kurtarıcısı olarak karşısına Murat çıkıyor. Yakında izleyiciyle buluşacak dizinin ilk tanıtımında başrol karakterleri görüyor ve diziye dair ilk izlenimler de ekrana geliyor.

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GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA EKRANA GELİYOR

'Menekşe'nin başrollerini Güz Bozkurt ve Batuhan Demir paylaşıyor. Danışmanlığını Mehmet Uyar’ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül’ün üstlendiği dizinin senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çağrı Baylan, İlayda Sumak, Zeynep Serpil Bozkurt, Aysun Güven, Melike Baş, Ezgi Gezer, Çağatay Çabuk, Emel Kara, Merve Kurç, Rıza Sarıdoğan, Doğan Güneş ve Sibel Bay yer alıyor.

MENEKŞE VE MURAT’IN BÜYÜK SINAVI

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Henüz on sekizindeyken birbirlerine delicesine âşık olan Menekşe ve Murat’ın hikâyesi, ailelerinin karşı çıkışıyla büyük bir sınava dönüşüyor. Kimsesiz ve yoksul Menekşe ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat, bütün engellere rağmen birlikte yeni bir hayat kurmanın hayalini kurarken kendilerini ayrılığın ve geçmişten gelen hesaplaşmaların içinde buluyor.

Yıllar sonra yeniden karşılaşan iki âşığın hayatında aşk, gurur, nefret ve kıskançlık yeniden karşı karşıya geliyor. Geçmişin yaraları henüz kapanmamışken yolları yeniden kesişen Menekşe ve Murat, aşklarının üstesinden gelebilecekleri yeni sınavlarla yüzleşiyor.

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İmkânsız bir aşkın ve yıllara yayılan bir hesaplaşmanın hikâyesini ekrana taşıyacak 'Menekşe', çok yakında hafta içi her gün SHOW TV’de!