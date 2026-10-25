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        Haberler Dünyadan Michael B. Jordan'ın film setine bıçaklı saldırı

        Michael B. Jordan'ın film setine bıçaklı saldırı

        Michael B. Jordan'ın 'Miami Vice '85' setinde iki kişi arasında çıkan kavgada bıçak çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 12:57 Güncelleme:
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        Film setine bıçaklı saldırı

        Michael B. Jordan'ın yakında vizyona girecek olan 'Miami Vice '85' filminin setine bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Austin Butler'ın da rol aldığı, Mayıs 2028'de gösterime girmesi planlanan aksiyon-gerilim türündeki filmin çekimleri esnasında bir kişinin olay çıkardığı öğrenildi.

        New York polisi, cuma günü New York'taki sette saat 23.15'te sette bulunan bir kişi ile daha sonra 23 yaşındaki Alex Perez olarak teşhis edilen bir kişi arasında sözlü bir tartışma yaşandığını belirtti.

        Yetkililer, Perez'in bıçak çektiğini ve bunun da diğer kişinin kendi güvenliğinden endişe duymasına neden olduğunu söyledi.

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        Olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından Perez gözaltına alındı ​​ve bıçak da ele geçirildi. Yetkililer, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Daha sonra tutuklanan Perez, tehdit ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından yargılanacak.

        Oyuncu Jordan'ın olay sırasında sette olup olmadığı bilinmiyor.

        'Miami Vice '85', Don Johnson ve Philip Michael Thomas'ın başrollerini paylaştığı 1980'lerin popüler dizisi 'Miami Vice'ın yeniden çekilmiş versiyonu.

        Kadroda yer alan diğer isimler arasında Walton Goggins, John Leguizamo, Haley Lu Richardson, Camila Morrone, Dominic Sessa ve Danny Ramirez bulunuyor.

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        #film
        #sinema
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