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        Haberler Magazin Nilperi Şahinkaya: Yakışıklılık değil, ses tonu önemli

        Nilperi Şahinkaya: Yakışıklılık değil, ses tonu önemli

        Oyuncu Nilperi Şahinkaya, karşı cinste dış görünüşten ziyade ses tonunun ve çekiciliğin kendisi için daha ön planda olduğunu belirterek dünyaca ünlü aktör Brad Pitt hakkında "Çok bebek yüzlü, androjen tipolojileri pek beğenmiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 13:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Yakışıklılık değil, ses tonu önemli"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya, yönetmen ve yaratıcı tasarımcı Gizem Kızıl'ın yeni projesi 'REBORN.exe'in lansmanında objektiflere yansıyan oyuncu Nilperi Şahinkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak kariyeri, sektördeki değişimler ve özel hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        Sektördeki trendlerin değiştiğini ve artık dizilerin daha kısa süreli projelerle yola devam ettiğini vurgulayan Şahinkaya, izleyici alışkanlıklarının da dönüştüğünü şu sözlerle dile getirdi "Artık seyirci haftada belki bir iş tercih ediyor, onun dışında sosyalleşiyor. Daha seçici olmaya başladı galiba. Çünkü süreler uzuyor, insanların da dikkatleri daha çok azalmaya başladı sosyal medyadan dolayı" dedi.

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        Daha önce Brad Pitt'i yakışıklı bulmadığını söyleyen Şahinkaya, konuyla ilgili sorulması üzerine dış görünüşten ziyade ses tonunun kendisi için daha ön planda olduğunu ifade etti. Oyuncu, "Brad Pitt çok bebek yüzlü. O yüzden çok androjen tipolojidekileri beğenmiyorum. Yakışıklı olması önemli değil, ses tonu ve çekicilik daha önemli" şeklinde konuştu.

        Öte yandan Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz aylarda yönetmen Baturapl Bekar ile ilişkisini sonlandırmıştı. İkilinin ayrılık nedeni olarak Bekar'ın Şahinkaya'yı dolandırdığı ileri sürülmüştü. Oyuncu, konuyla ilgili sorulara ise "Hiç konuşmayalım, konuşmaya değer bir şey değil" yanıtını verdi. Ardından aşka kapılarının kapalı olmadığını belirten Nilperi Şahinkaya, "Aşka tabii ki açığım, lütfen inşallah" diyerek espri yaptı.

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        Gecede yer alan oyuncu Esra Ruşan da son dönemde televizyon dizilerinin erken final yapmasıyla ilgili sektörel sıkıntılara değindi. Oyuncu, "Biraz zor bir dönem, sektör olarak da işler giriyor. Çok hayal ediyorsun, giriyorsun, sonra bir anda tutmuyor, yayından kalkıyor falan... Oyuncusu için, yönetmeni için, yapımı için, kanalı için, herkes için çok kötü bir tecrübe oluyor. Ondan ne kadar uzak kalabilirsek, ne kadar doğru karar verebilirsek o kadar iyi kendi adıma en azından... Duygusal bir insanım, çok etkileniyorum böyle şeylerden. O yüzden etraflıca düşünüp gelen şeyleri değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

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        Esra Ruşan, dizilerdeki kadın-erkek oyuncular arasındaki yaş tartışmaları ve karakter uyumları hakkında da konuştu. Ruşan, sektörde kadın oyunculara uygulanan yaş baskısını eleştirerek "Ben genel olarak kadın oyuncuların sıkıştırılmaya çalışıldığı yeri, sektörümüzü çok sevmiyorum. Bu genelde kadın oyuncuların başına gelen bir şey... Eğer iyi bir oyuncuysa onu da yediriyor, olabilir. Tabii ki 40 yaşında bir insanın 30 yaşında bir oğlu olamaz teknik olarak ama eğer o oyuncu 50 yaşındaymış gibi oynuyorsa bir şekilde oluyor. 40 yaşındaki bir insanın 25 yaşında bir üniversite öğrencisini canlandırması ekranda görüldüğü zaman ilginç bir dalga yaratıyor ama iyi bir oyuncuysa bunu başarabiliyor. Yine de kadın oyuncular üzerine kurulan bu baskıları doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

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        #nilperi şahinkaya
        #Brad Pitt
        #oyuncu
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