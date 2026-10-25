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        Haberler Magazin Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor

        Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor

        57 yaşında hayatını kaybeden Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine Nev'in üniversiteden sınıf arkadaşı eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Merhum şarkıcı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 13:41 Güncelleme:
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        Nev son yolculuğuna uğurlanıyor

        'Zor', 'Sen Gibi', 'Sükut-u Hayal' ve 'Mühürlü Kaderim' şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen 57 yaşındaki şarkıcı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; merhum şarkıcı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Nev'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi.

        Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nev'in cenaze törenine katılarak ailesine taziyelerini iletti. Soylu, "Nevzat ile hem Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hem de İstanbul Üniversitesi'nde birlikte okuduk. Sonra yollarımız ayrıldı ama birbirimizle hep haberleştik. Allah rahmet eylesin" dedi.

        Şair ve yazar Sunay Akın da törende yer alan isimler arasındaydı.

        Nev, cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa defnedilecek.

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        Nev, 2023'te "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına katılmıştı.

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        #şarkıcı
        #süleyman soylu
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