Serdar Ortaç'tan Aslıhan Malbora'ya: Bununla evlenecek misin?

2017 yılında Miss Turkey yarışmasıyla adını duyuran oyuncu Itır Esen ile menajer Engin Aykanat, 19 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti. Paris'teki nikâhın ardından Türkiye'ye dönen ikili, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle evliliklerini kutlamıştı.

Ünlü isimlerin bir araya geldiği İstanbul'daki temsili nikahta Çağatay Ulusoy da şahit olarak yer almıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Devrim Özkan, Aslıhan Malbora, Sümeyye Erdoğan ve Mert Koç gibi tanınmış simaların katıldığı gecede oldukça renkli anlar yaşanmıştı.

Itır Esen ve Engin Aykanat'ın mutlu gününden yeni bir video paylaşıldı. Düğünde sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, davetliler arasında yer alan Çağatay Ulusoy'un oyuncu sevgilisi Aslıhan Malbora'ya yönelttiği soru dikkat çekti.

"BUNUNLA EVLENECEK MİSİN?"

Ortaç, herkesin önünde Malbora'ya "Bununla evlenecek misin?" diye sordu. Beklemediği bu soru karşısında şaşkınlık yaşayan Aslıhan Malbora ne yapacağını bilemezken, Çağatay Ulusoy'un yaşananları gülümseyerek izlemesi gözlerden kaçmadı.