Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Usta oyuncu Tom Skerritt hayatını kaybetti

        Usta oyuncu Tom Skerritt hayatını kaybetti

        'Alien' ve 'Top Gun' filmlerinde canlandırdığı karakterlerle tanınan ABD'li oyuncu Tom Skerritt, 93 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 17:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Usta oyuncu hayatını kaybetti

        Hollywood'un usta oyuncusu Tom Skerritt yaşamını yitirdi. Skerritt'in vefatını ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada, "Dünya Tom’u olağanüstü oyunculuk kariyeriyle tanıyordu, biz ise onu mizahı, merakı, bilgeliği, cömertliği ve hayatlarımıza getirdiği sevgiyle tanıyorduk. Hayal gücüne, yaratıcılığa, hikâye anlatıcılığına, hizmete, gazilere, doğaya ve başkalarının kendi seslerini bulup paylaşmalarına derinden önem verirdi" dedi.

        Emmy ödüllü oyuncunun vefatının ardından Julia Roberts, "Nazik bir adamın parlayan ışığı. Huzur içinde uyu" mesajını yayımladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: 2 maden işçisi hayatını kaybetti

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; patlamada 2 maden işçisinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin kurtarılmaya çalışıldığını ve 2 işçinin de entübe edildiği bilgisini verdi. Maden ocağındaki işçinin kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

        #Hollywood
        #Top Gun
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek