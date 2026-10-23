Usta oyuncu Tom Skerritt hayatını kaybetti

Hollywood'un usta oyuncusu Tom Skerritt yaşamını yitirdi. Skerritt'in vefatını ailesi duyurdu. Yapılan açıklamada, "Dünya Tom’u olağanüstü oyunculuk kariyeriyle tanıyordu, biz ise onu mizahı, merakı, bilgeliği, cömertliği ve hayatlarımıza getirdiği sevgiyle tanıyorduk. Hayal gücüne, yaratıcılığa, hikâye anlatıcılığına, hizmete, gazilere, doğaya ve başkalarının kendi seslerini bulup paylaşmalarına derinden önem verirdi" dedi.

Emmy ödüllü oyuncunun vefatının ardından Julia Roberts, "Nazik bir adamın parlayan ışığı. Huzur içinde uyu" mesajını yayımladı.