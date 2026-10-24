Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Usta oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı. Hesabın askıya alınma gerekçesine ilişkin özel bir açıklama yer almadı
Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
Yılmaz Erdoğan’ın sosyal medya platformu X'teki hesabı askıya alındı. Erdoğan’ın hesabına girildiğinde "Hesap askıya alınmış" uyarısıyla karşılaşıldı. Erdoğan'ın hesabının neden kapatıldığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.
Hesap sayfasında yer alan bilgilendirmede, X’in platform kurallarını ihlal eden hesapları askıya aldığı ifade edildi.
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