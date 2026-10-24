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        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

        Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı

        Usta oyuncu ve senarist Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı. Hesabın askıya alınma gerekçesine ilişkin özel bir açıklama yer almadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:42 Güncelleme:
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        X hesabı askıya alındı

        Yılmaz Erdoğan’ın sosyal medya platformu X'teki hesabı askıya alındı. Erdoğan’ın hesabına girildiğinde "Hesap askıya alınmış" uyarısıyla karşılaşıldı. Erdoğan'ın hesabının neden kapatıldığına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

        Hesap sayfasında yer alan bilgilendirmede, X’in platform kurallarını ihlal eden hesapları askıya aldığı ifade edildi.

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        #yılmaz erdoğan
        #x
        #sosyal medya
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