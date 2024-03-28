'Magnum İstanbul' sergisi Blugur Palas'ta

Bulgur Palas, dünyanın en saygın fotoğraf ajanslarından biri olan Magnum Photos’un “Magnum İstanbul’da” sergisini ağırlıyor. Paris, Londra ve New York merkezli fotoğraf ajansı Magnum Photos’un 77. yıl sergisi olan “Magnum İstanbul’da”, 70 sanatçının 200’den fazla fotoğrafından oluşuyor. 2017 yılında ajansa katılan, savaş muhabirliği alanında The Bayeux Calvados Halk ödülü ve iki defa World Press Photo (Dünya Basın Fotoğrafları) ödülü sahibi Türk fotoğrafçı Emin Özmen’in 30fotoğrafına da sergide özel bir bölüm olarak yer veriliyor.

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1947 yılında Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger ve David Seymour tarafından kurulan Magnum Photos’un geniş arşivine bir bakış sunan “Magnum İstanbul’da” sergisi, izleyicileri efsanevi fotoğraf ajansının kuruluşu ve gelişiminin ardındaki fikir ve ideallerin izlerini sürmeye de davet ediyor. Magnum fotoğrafçılarının ülkü ve amaçlarını belgelemeye olan bağlılıkları, sergi için güçlü bir anlatı sağlıyor.

20. yüzyılın ikinci yarısından günümüze kadar olan tarihi, ajansın ünlü ustalarının objektifinden inceleyen ve dünya toplumlarının içinden geçtikleri değişimleri tarihe not düşen sergi, bu fotoğrafçıların kolektif görsel belleğimize katkılarına dair yeni ve aydınlatıcı bir bakış açısı sunuyor.