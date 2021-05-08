İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesi Dibek kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Altı terörist etkisiz. Mardin Nusaybin Dibek kırsalı (Bagok) Kahramanlarımıza dualarla. Jandarma, polis, istihbarat, SİHA, İHA, uçak, topyekün sahadayız." ifadelerini kullandı.
— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 8, 2021
KUZEY IRAK'IN GARA BÖLGESİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok!" ifadelerine yer verdi.
MSB sosyal medya hesabı Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2021
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