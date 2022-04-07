Memet Baydur Alan Retrospektif'te

Kasım 2021’de İKSV’nin 25. Tiyatro Festivali ile seyircilerle buluşan Alan Kadıköy ilk sezonunun sonuna yaklaşırken retrospektif serisini tiyatroseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Kısa sürede tiyatrocuların ve seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Alan Kadıköy güncel tiyatro ortamına katkıda bulunma misyonunu bir adım daha ileri götürmek amacıyla her sezon iki defa düzenlenecek retrospektif serisini başlatıyor.

Türk tiyatrosunun en önemli yazarlarından Memet Baydur’la başlayacak olan Alan Retrospektif serisi yerli ve yabancı tiyatro figürlerine eğilen programıyla günümüz tiyatrosunun olanaklarının izini sürmeyi, geçmişle gelecek arasında bir dialog alanı açmayı hedefliyor.

Program Ayrıntılar:



7 Nisan

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Menekşe Korsanları

8 Nisan

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur- Kamyon

9 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur- Amcamı Arıyorum

20.30 Retrospektif 01 Memet Baydur Söyleşi; Memet Baydur'un tiyatrosundan yola çıkarak günümüz oyun yazarlığının dinamikleri üzerine bir söyleşi

10 Nisan

18.00 Retrospektif 01 Memet Baydur - Yangın Yerinde Orkideler