Mercan Dede ile Sabahat Akkiraz Maximum Uniq sahnesinde Mercan Dede ile Türk Halk Müziği'nin usta ismi Sabahat Akkiraz 5 Ağustos Cumartesi akşamı BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak.

Sufi müziğini doğuya ait etnik enstrümanlar ve batının elektronik müzik formuyla harmanlayan dünyaca ünlü müzisyen, besteci, yapımcı ve dj Mercan Dede, Türk Halk Müziği'nin değerli sanatçısı Sabahat Akkiraz ile birlikte, uzun bir aradan sonra ilk kez BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Açıkhava’da olacak.

Yepyeni bir proje ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan sanatçılardan Mercan Dede gerçekleştirecekleri ortak konser için; “Sesi ve sanatı ile her zaman ilham veren büyük usta Sabahat Akkiraz ile birlikte gerçekleşecek bu ortak konserde buluşmak üzere” diyerek müzikseverleri konsere davet etti.

Türk Halk Müziği’nin usta yorumcusu Sabahat Akkkiraz bu özel proje için “Doğu ve Batı müziğini birleştirdiğimiz çok özel bir repertuarla sizlerle birlikte olacağız. 5 Ağustos’ta görüşmek üzere” dedi. Konserin biletleri satışa çıktı.