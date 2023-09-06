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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Mezarcı', Avrupa turnesine hazırlanıyor

        'Mezarcı', Avrupa turnesine hazırlanıyor

        Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği, 'Mezarcı' adlı tiyatro oyunu, 2023 - 2024 sezonunda yeniden perdelerini açmaya hazırlanıyor. Oyun, aynı zamanda Avrupa turnesine çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 14:12 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:12
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        Avrupa turnesine hazırlanıyor
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        Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği, 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan Dionysos Tiyatro yapımı tek perdelik 'Mezarcı' adlı tiyatro oyunu, 2023 - 2024 sezonunda yeniden perdelerini açmaya hazırlanıyor.

        Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatan oyunun İngilizce çevirisini tamamlayıp artık sahnede İngilizce de oynayabileceğini belirten Erdem Topuz, aralık ayında Avrupa Turnesine hazırlanıyor. Topuz, bu oyuna İstanbul'da bulunan mezarlıklarda mezarcılarla gününün 7 - 8 saatini birlikte geçirerek çalışıp bu oyunu çıkardığını ve oyunu ilk okuduğu an, ölüm ile yaşam arasında kurulan köprülerin çizgilerini hissettiğini ve bunun kendi evreni ile arasında gerilmiş bir ip gibi titreşen bir şey olduğunu vurguluyor.

        Erdem Topuz; duygularını, ''Sokakta beni görüp tanıyanlar; "Aaaa, mezarcı adam diyorlar. Tüylerim diken diken oluyor, mutlu oluyorum. Oyun ve oyunculuğumun başarısını elde etmiş olarak görüyorum kendimi'' şeklinde ifade etti.

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        #Erdem Topuz
        #Mezarcı
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