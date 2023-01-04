Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
ABONE OL

'Mezarcı' sahnelenmeye başlıyor

Erdem Topuz'un başrolünde oynadığı ve yönettiği ayrıca 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan 'Mezarcı', Dionysos Tiyatro yapımıyla tek perdelik bir oyun olarak sanatseverlerle buluşuyor

'Mezarcı' sahnelenmeye başlıyor
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Mezarcı', sisli ve puslu bir kasabanın mezarlığında yaşamı ve varoluşu sorgulayan bir
Mezarcı. Kanatsız bir kuş gibi uçmaya çalışan uçamayan insan, tökezleyen, düşen. Baykuş
görünümünde insanı anlatıyor.

Derin anlam içeren zor metin, oyuncuya zorlayıcı olduğu kadar keyifli bir performans imkanı sunuyorken benzer bir zorlayıcılıkla seyircinin de dikkat seviyesini en üst seviyeye çekiyor. Dionysos Tiyatro'dan karşı gerçekçi bir oyun. Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesi.
Erdem Topuz’un yeni yılda ilk oyunu ise İzmir’de sanatseverlerle buluşacak.

13 Ocak... Karşıyaka Suat Taşer Açıkhava
14 Ocak... Narlıdere A.K.M
16 Ocak... Torbalı B.K.M

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İZEV sanatı sosyal farkındalıkla buluşturuyor
KÜLTÜR-SANAT İZEV sanatı sosyal farkındalıkla buluşturuyor
Turan Büyükkahraman’dan ‘Renk Titreşimleri’
KÜLTÜR-SANAT Turan Büyükkahraman’dan ‘Renk Titreşimleri’
Genç Alman Sineması Sinematek / Sinemaevi'nde
KÜLTÜR-SANAT Genç Alman Sineması Sinematek'te
'The Whale' İKSV Galaları'nda
KÜLTÜR-SANAT 'The Whale' İKSV Galaları'nda
Maximum Uniq'in ocak programı belli oldu
KÜLTÜR-SANAT Yeni yıla da hızlı girdiler
İşte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızları
KÜLTÜR-SANAT İşte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızları
Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de
KÜLTÜR-SANAT Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de
Borusan Sanat'tan 2023'e konserlerle 'Merhaba'
KÜLTÜR-SANAT Borusan Sanat'tan 2023'e 'Merhaba'
İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta
KÜLTÜR-SANAT İBB Şehir Tiyatroları'nda bu hafta
İKSV, sanatla 800 bin kişiye ulaştı
KÜLTÜR-SANAT İKSV, sanatla 800 bin kişiye ulaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.