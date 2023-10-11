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        MoMA, Refik Anadol'un eserini kalıcı koleksiyonuna ekledi

        Dünyanın en önemli sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), Refik Anadol'un Unsupervised-Machine Hallucinations adlı eserini kalıcı koleksiyonuna ekledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:37
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        Refik Anadol MoMA'nın kalıcı koleksiyonunda!
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        Refik Anadol'un Unsupervised-Machine Hallucinations adlı eseri, New York Modern Sanat Müzesi'nin (MoMA) kalıcı koleksiyonlarına giren ilk NFT eser olarak tarihe geçti.

        Unsupervised bağışıyla ilgili RFC Art Collection'dan yapılan açıklamada, "Bu büyük ölçekli edinim, MoMA'nın geniş koleksiyonundan, 200 yılı aşkın sanatı yeniden yorumlamak ve dönüştürmek için yapay zeka teknolojisinin gücünden yararlanan Refik Anadol'un üç bölümlü dijital bir eseri ile mümkün hale getirildi. Bu muazzam desteğe, Pablo Rodriguez-Fraile ve Desiree Casoni liderliğindeki RFC Collection ile Ryan Zurrer'ın rehberliğindeki 1of1'ın dikkate değer bağışları sayesinde ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        Geçtiğimiz yılın sonlarında MoMA'da görücüye çıkan eser, 29 Ekim'e kadar sergilenmeye devam edecek.

        UNSUPERVISED-MACHINE HALLUCINATIONS

        Unsupervised, MoMA koleksiyonunda bulunan ve 200 yıl içerisinde üretilmiş sanat eserlerini yapay zeka kullanarak yorumladı. Resim ve fotoğraflardan, araba ve video oyunlarına kadar müzede yer alan tüm çalışmalar, yapay zeka destekli soyut görüntülere dönüştürüldü.

        SANATÇI VE EKİBİ 2016'DAN BU YANA VERİ TOPLUYOR

        Eser, Refik Anadol Studio'nun kolektif görsel anılara dayalı veri estetiğini araştıran Machine Hallucinations projesinin bir parçası olma niteliği taşıyor.

        Sanatçı ve ekibi, projenin başladığı 2016'dan bu yana dijital arşivlerden ve kamu kaynaklarından veri toplayarak, bunları makine öğrenmeli sınıflandırma modelleriyle işliyor. Ekip, Unsupervised için müzedeki 130 binin üzerindeki parça meta veriyi bir makinenin zihninde işledi.

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        #Refik Anadol
        #MoMA
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