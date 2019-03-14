Momo, çocukları intihara sürüklediği iddia edilen bir internet oyunu. İddialara göre Momo oyunu nedeniyle Güney Amerika ve Hindistan'dan vakalar bildiriliyor. Momo'nun Facebook ve Whatsapp'ın ardından YouTube'dan da çocuklara mesaj gönderdiği iddia ediliyor. YouTube yazılı bir açıklama ile iddiaları yalanladı. Ancak tehlikenin büyüklüğü Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Peki Momo nedir? Momo nasıl ortaya çıktı? Momo nasıl çocukların intiharına neden oluyor? Çocuklar Momo'dan nasıl korunulur?

MOMO NEDİR? NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Japon folkloründen çıkıp tüm dünyada etkili olan Momo merak ediliyor. Japon sanatçı Keisuke Aisawa, bir halk söylencesinden esinlenerek yapıyor Momo figürünü. Doğum esnasında ölen bir kadının yarı insan yarı kuş endamında geri dönüp korku salmasını anlatan masaldaki hayaletin heykelde somutlaşmış hali gerçekten ürkütücü. “Anne Kuş” adlı bu eser bir galeride sergilenirken internet sağolsun, görüntüsü dünyaya yayılıyor. Japon sanatçı Aisawa, yaşananlardan sonra heykeli yok ederek “Çocuklar artık korkmasın lanet ortadan kalktı” diyor.

MOMO OYUNU ÇOCUKLARI NASIL İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR?

Momo, sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla yayılan bir siber zorbalık iddiası. Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar. Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

Momo oyunu, çocuklara kendilerine zarar vermeleri için yönlendirmeler yaptığı iddia ediliyor. Bu yönlendirmelerin bazıları ölümle sonuçlanıyor.

YOUTUBE'DAN MOMO OYUNU AÇIKLAMASI

YouTube içeriklerinde Momo videolarının paylaşıldığı şeklinde çıkan haberlere yönelik açıklamada bulundu. YouTube'un açıklamasında “Medyada yer alan haberlerin aksine, yakın zamanda YouTube’da Momo’ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulgu ulaşmamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır." ifadelerine yer verildi.

MOMO TEHLİKESİNE KARŞI AİLELERE UYARI

Uzmanlar Momo oyununa karşı aileleri şu şekilde uyarıyor:

"Siber korsanlar her dönem, oyun görünümü altında ya da çeşitli ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek merak uyandıran, onlara meydan okuyarak istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır. Eskiden bunu Mavi Balina adlı sözde oyunda gördük, şimdi de Latin Amerika’da ortaya çıkarak yayılan ve endişeye neden olan Momo isimli oyunda görüyoruz. Yine Mavi Balina’da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem olduğu görülüyor."

SİZLER DE EN AZ BİR, İKİ KEZ BU OYUNLARI OYNAYIN

"Çocuğunuzun oynadığı oyunları mutlaka kontrol edin ve sizler de en az bir, iki kez bu oyunları oynayın. Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere ve oyun alanlarına girdiğinden emin olmalısınız. İnternet güvenliğini sağlamalısınız. Aile koruma paketleri ve ortak bilgisayar kullanımı ile çocuğunuz internette geçirdiği zamanları mutlaka sonrasında kontrol edin. Telefon, tablet, bilgisayar kullanımını çocuğunuzun sizinle birlikte olduğu ortamlarda izin vermelisiniz. Çocuğunuz kendi odasında kapısı kapalı olarak internet kullanımı yapmamalı"

ÇOCUKLARLA SIK SIK KONUŞUN

"Çocuğunuzla daha sık konuşmalısınız. Ona her konuyu konuşmaya açık olduğunuzu söyleyin, gösterin ve uygulayın. Çocuğunuzun ekrana bakarak geçirdiği zamanlarda yanında olun ve her zaman kontrol etmeyi unutmayın. Çocuğunuzun davranışlarında değişiklik, iletişimde azalma, korkuların başlaması ya da korkularda artış ve ruhsal değişimler olduğunu fark ederseniz mutlaka bir uzmandan yardım almalısınız"

MOMO'YA KARŞI 5 TEMEL UYARI

1- Çocuklarınızla düzenli olarak konuşun. Onlara internette kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatın. Hangi sitelerin onlara uygun olmadığı konusunda anlaşın ve bunların nedenlerini anlamalarını sağlayın. İnternette kendilerini üzen bir olayla karşılaştıklarında güvendikleri bir yetişkine anlatabileceklerini bilmeleri gerekli.

2- Çocuğunuzun gerçekte tanımadığı kimseyle internet üzerinden arkadaş olmaması, kişi listelerine bilinmeyen numaralar eklememesi gerektiğini anladığından emin olun. İnternetteki kişiler her zaman gerçekten kim oldukları ve ne istedikleri konusunda dürüst olmayabilir.

3- Güvenlik ayarlarını etkinleştirin. Çocukların uygunsuz içerikler izlememesi için otomatik oynatma gibi ayarlar devre dışı bırakılmalı ve ebeveyn kontrolleri kurulmalıdır.

4- Sessize alma, engelleme ve rapor etme özelliklerinden yararlanın. Böylece onları zararlı çoğu içerikten korumuş olursunuz.

5- Tanımadığınız insanlara telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgilerinizi asla vermeyin.