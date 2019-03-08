Son günlerde sosyal paylaşım platformları aracılığıyla yayılan ve özellikle çocukları tehdit eden Momo tehlikesi, Türkiye’deki tüm aileleri de deyim yerindeyse alarma geçirdi.

Momo ‘meydan okuması’ olarak bilinen ve yaklaşık bir yıldır çeşitli ülkelerde görülen olay internette panik ve histeri yarattı. Bunun cihazlara bulaşan veya hırsızlık amacı taşıyan bir siber tehdit veya bilinen anlamda bir oyun olmadığına dikkat çeken uzmanlar, şok ve rahatsızlık oluşturan kötü niyetli bir siber zorbalık olarak adlandırılan Momo ve benzerlerinin insanlar çevresindekileri korkutmak, rahatsız etmek ve tehdit etmek amacıyla kullandığına dikkat çekiyor.

İnternetsiz bir dünyayı bilmeyen ve sanal dünyayı çok hızlı tarayan çocukların ebeveynlerinin bu tehdit karşısında ne yapacağını bilemiğine dikkat çeken KasperskyLab Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm, “Çocuklar daha yoğun bir şekilde arama ve paylaşım yaptığından bu tür içeriklere de ilk önce onlar maruz kalıyor" dedi.

David Emm, "Bu olayda amaç zararlı yazılım yaymak gibi gözükmese de ebeveynler olarak bizlerin çocuklarımızın internette neler yaptığını yakından takip etmemiz gerektiğini hatırlatması açısından önem taşıyor” diye konuştu.

Güvenlik araştırmacısı Emm, şunları söyledi: “Zararlı içerikler, siber tehditler ve bilinmeyen kaynaklardan gelen içeriklere karşı en iyi savunma çocuklarla açık diyalog kurmaktan geçiyor. Çocuğunuz kötü bir olay yaşamadan önce ona internet güvenliğinin temellerini anlatarak tehditlerle başa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.”

5 TEMEL UYARI

Emm, çocuklarını ‘Momo’dan korumak isteyen ebeveynlere şu 5 temel öneride bulundu:

1- Çocuklarınızla düzenli olarak konuşun. Onlara internette kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatın. Hangi sitelerin onlara uygun olmadığı konusunda anlaşın ve bunların nedenlerini anlamalarını sağlayın. İnternette kendilerini üzen bir olayla karşılaştıklarında güvendikleri bir yetişkine anlatabileceklerini bilmeleri gerekli.

2- Çocuğunuzun gerçekte tanımadığı kimseyle internet üzerinden arkadaş olmaması, kişi listelerine bilinmeyen numaralar eklememesi gerektiğini anladığından emin olun. İnternetteki kişiler her zaman gerçekten kim oldukları ve ne istedikleri konusunda dürüst olmayabilir.

3- Güvenlik ayarlarını etkinleştirin. Çocukların uygunsuz içerikler izlememesi için otomatik oynatma gibi ayarlar devre dışı bırakılmalı ve ebeveyn kontrolleri kurulmalıdır.

4- Sessize alma, engelleme ve rapor etme özelliklerinden yararlanın. Böylece onları zararlı çoğu içerikten korumuş olursunuz.

5- Tanımadığınız insanlara telefon numarası ve adres gibi kişisel bilgilerinizi asla vermeyin.

BAKANLIK DA UYARMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da dün Twitter üzerinden Momo ve benzeri tehlikelere karşı dikkat çekmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, ailelere yönelik olarak bakanlık ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) hazırladığı şu uyarı tablosunu paylaşmıştı:

Sayan, “Çocuklarımızı momo ve benzeri tehlikelere karşı korumak için Bakanlığımız koordinasyonunda BTK ve diğer kurumlarımız topyekûn bir mücadele içerisinde. İnternetin güvenli kullanımı kapsamında verdiğimiz eğitim ve seminerlerden en önemli başlıklarımızdan birisi de siber zorbalık. Özellikle çocuklarımızın güvenliğini hedef alan bu tür tehlikelere karşı aileler de çok dikkatli olmalı. Yavrularımızı risklerini tam olarak bilmedikleri dijital bir dünyada yalnız bırakmayalım” uyarısı yapmıştı.