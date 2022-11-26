mor ve ötesi 1907 için sahnede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Müzik
ABONE OL

mor ve ötesi 1907 için sahnede

1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını çok özel bir konser ile kutladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek konserde Fahir Atakoğlu ile mor ve ötesi sahne aldı.

mor ve ötesi 1907 için sahnede


Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet amacıyla kurulan ve ilk günden bu yana başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atan 1907 Fenerbahçe Derneği, 30’uncu yılını coşkuyla kutlamaya devam ediyor.

30’uncu yıl kapsamında gerçekleşen özel konserde Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Orçun Orçunsel eşliğinde Fahir Atakoğlu ile mor ve ötesi ilk kez birbirlerinin sahnesine konuk olarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sunuculuğunu Çağla Şikel’in gerçekleştirdiği gecenin açılışında ünlü komedyen Cem Yılmaz da mini bir performans sergiledi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen ve yaklaşık 6 bin izleyicinin katıldığı konserde keyifli anlar yaşandı.

Konserin sonunda günün anısına 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından sahne alan ünlü isimlere forma hediye edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Soft Machine' 9 Aralık'ta İstanbul'da
KÜLTÜR-SANAT 'Soft Machine' 9 Aralık'ta İstanbul'da
Iğdır'ın asırlık yemeği "Bozbaş" lezzeti ve sunumuyla başkentte tanıtılıyor
KÜLTÜR-SANAT Asırlık yemek "Bozbaş" başkentte tanıtılıyor
Çellist Çağ Erçağ, CSO Ada Ankara'da
KÜLTÜR-SANAT Çellist Çağ Erçağ, CSO Ada Ankara'da
İş Sanat'ta Frank Sinatra şarkıları yankılandı
KÜLTÜR-SANAT İş Sanat'ta Frank Sinatra şarkıları
'Plastik Aşklar' İstanbul Komedi Festivali'nde
KÜLTÜR-SANAT 'Plastik Aşklar' Komedi Festivali'nde
İstanbul Tiyatro Festivali 'İstanbul Mon Amour'la kapanıyor
KÜLTÜR-SANAT Kapanış oyunu 'İstanbul Mon Amour'
İşte CSO Ada Ankara'da aralık ayı!
KÜLTÜR-SANAT İşte CSO Ada Ankara'da aralık ayı!
 "Kadının Gücü Var" etkinlikleri başlıyor!
KÜLTÜR-SANAT Kadının gücü var!
Sinemaya 17 milyon liralık destek
KÜLTÜR-SANAT 17 milyon liralık destek
24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz tiyatro
KÜLTÜR-SANAT 24 Kasım'da öğretmenlere ücretsiz tiyatro

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.