Muğla Belediye başkan adayları kimlerdir? Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye başkanı kimdir? Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Muğla Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Muğla Belediyesini hangi parti kazandı ve Muğla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Muğla yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:33 facebook

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