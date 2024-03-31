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        Haberler Gündem Muğla Belediye başkan adayları kimlerdir? Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye başkanı kimdir?

        Muğla Belediye başkan adayları kimlerdir? Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye başkanı kimdir?

        Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Muğla Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Muğla Belediyesini hangi parti kazandı ve Muğla Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Muğla yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:33 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:33
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        Muğla Belediye başkan adayları kimlerdir? Muğla Belediyesi hangi partide? Muğla Belediye başkanı kimdir?
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        Muğla BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Muğla Belediye Başkanlığını 217476 alınan oy ve %36.01 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Osman Gürün kazanmıştır.

        Muğla Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Cumhuriyet Halk Partisi 6

        Adalet ve Kalkınma Partisi 6

        Milliyetçi Hareket Partisi 1

        Muğla BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        AYDIN AĞAN AYAYDIN - AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AHMET ARAS - CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı METİN ERGUN - İYİ Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı EMRE AYKIN - VATAN Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL USLU - BĞMSZ Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CİHAN TAN - TKH Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET MELİH TATLICI - YENİDEN REFAH Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÜNAL YİĞİT - ZP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUHSİN ERDEM - DEVA Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEVİNÇ ERENCAN - DSP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL BOZKAYA - TKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEBRAİL TÜMENCİ - SP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEMRA ARCAN GÖKÇEN - HAKPAR Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı YUSUF ULUDAĞ - DEM Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DÖNDÜ TAKA ÇINAR - EMEP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN KARA - MP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KAMURAN CENGİZ - HÜDAPAR Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ÖZNUR ATAYETER - BTP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSMAİL FENER - YTP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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