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Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Biyografi filmleri son dönemde Türk sinemasının en çok ilgi gören türleri arasında yer alıyor. Özellikle hayatını kaybetmiş ünlülerin biyografi filmleri yüksek gişe elde ediyor.

Murat Göğebakan'ın da hayatı filme çekilecek. Metronom Film Yapım ve CNS Productions ortaklığında çekilecek filmin yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstleniyor. Filmin senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak kaleme aldı.

2023’ün ilk aylarında vizyona girmesi planlanan filmin oyuncu kadrosu önümüzdeki günlerde açıklanacak.