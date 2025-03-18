MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali 9 Nisan'da başlayacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen MÜSİAD Altın Çark Kısa Film Festivali (MAFF) İstanbul'da sinemaseverlerle buluşacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 9-12 Nisan arasında gerçekleştirilecek festival, toplam 15 kategoride 500 bin lirayı aşan para ödülüyle kısa film dünyasına destek sunacak.

Türkiye'den ve dünyadan kısa film yapımcılarını bir araya getirerek kültürel bir köprü kurmayı hedefleyen MAFF kapsamında, AKM Yeşilçam Sineması'nda film gösterimleri yapılacak ve festival AKM Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

SİNEMA VE YAPAY ZEKANIN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

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Festival, "En İyi Ulusal Kısa Film", "En İyi Uluslararası Kısa Film", "En İyi Öğrenci Filmi", "En İyi Yapay Zeka Filmi" ve "En İyi Belgesel" gibi kategorilerin yanı sıra "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Kurgu" gibi şahsi ödülleri de sahipleriyle buluşturacak.

Ayrıca, "MÜSİAD Özel Ödülü" sektörün duayen isimlerine takdim edilecek. Festivalin yenilikçi ödüllerinden biri olan "En İyi Yapay Zeka Filmi Ödülü", yapay zekanın sinema sanatındaki yaratıcı gücünü ve gelecekteki potansiyelini öne çıkaracak.

Alanında uzman isimlerden oluşan jürisiyle kısa film dünyasında en iyileri belirleyecek MAFF'ın jürisinde deneyimli yapımcılar, yönetmenler, oyuncular, akademisyenler ve teknik uzmanlar yer alacak.

Festivalin sanatsal ve teknik açıdan en iyi yapımlarını titizlikle değerlendirecek jürinin başkanlığını yapımcı Cemil Yavuz üstlenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de yapay zeka jürisinde yer alacak.

Film gösterimlerinin yanı sıra, sektör profesyonellerinin katılacağı paneller, söyleşiler ve atölyelerle sinema tutkunlarına ilham verici bir deneyim sunulacak.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Basım, Yayın ve Medya Sektör Kurulu ve Festival Başkanı Sadettin Budak, festivalin gelecek yıllarda uzun metrajlı filmleri de kapsayacak şekilde genişleyerek sinema sektörüne yeni projeler kazandırmayı amaçladığını bildirdi.