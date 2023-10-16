Mustafa Bayar'ın 22'nci Kişisel Resim Sergisi, 17 Ekim'de sanatseverlerle buluşuyor

Ressam Mustafa Bayar'ın 22'nci Kişisel Yağlı Boya Sergisi, 17 Ekim’de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim - İstanbul’da sanat meraklılarıyla bir araya gelecek.

Sanatseverler, bu sergiye özel hazırlanan ve 62 resimden oluşan koleksiyonda Bayar’ın son dönemlerindeki çalışmalarını 30 Ekim tarihine kadar yakından inceleme imkânı bulacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kılıç, Mustafa Bayar’ın son çalışmalarına ilişkin yazdığı sanat yazısında, sanatçının resimlerinde kumaşlarla doğayı betimlediğini ve kavramsal bir etki yarattığını belirtti. "Sürekli değişen doğa, sanatçının resimlerinde kumaşlarla yeniden hayat buluyor" diyen Kılıç, Bayar’ın kullandığı kumaşlarla gelenekle de bir bağ kurduğunu ve gelenekten gelen kodlamayı çağdaş yaratımlarında devam ettirme arzusunda olduğunu ifade etti.