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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Müzede Oyun' şenliği İstanbul Modern'de

        'Müzede Oyun' şenliği İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'de çocuklar ve aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 20, 21 ve 23 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek 'Müzede Oyun' adlı şenlikle kutluyor. 2–10 yaş arası çocuklu aileler programa ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:26
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        'Müzede Oyun' şenliği İstanbul Modern'de
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        Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir projeye imza atıyor.

        'Müzede Oyun' adlı çocuk şenliği; sergi turlarını, 'Renk Atölyesi' adlı sanat uygulamasını, 'Masallarda Sanat' başlıklı drama etkinliklerini ve ebeveynler için 'Yaratıcılık Seminerleri'ni kapsıyor. Ayrıca, Çocuk Şenliği süresince aileler, müzenin mezanin katında yer alacak “Sanat Alanı”nda kolaj tekniği ile portre çalışmaları üretiyor. United Colors of Benetton'un desteğiyle çocuklar ve ailelerine özel tasarlanan etkinliklerle 'Müzede Oyun', çocukları sanatla buluşturmayı amaçlıyor. Üç gün sürecek programda gün boyu farklı etkinliklerle çocuklar, aileleriyle müzenin farklı mekânlarında sanat aktiviteleri gerçekleştiriyor.

        Sergi turları ve atölyeler

        Yarım kalmış bir masal ile başlayan 'Müzede Oyun' sergi turlarında, ait oldukları resimlerden çıkıp sergideki yerlerini kaybetmiş kahramanların maceraları anlatılıyor. Kendilerine verilen harita ve bulmacalar aracılığıyla resimlerini arayan masal kahramanlarına yardım eden çocuklar, masalın mutlu sonla bitmesini sağlıyor. Doğal malzemelerle renk üretimine odaklanan ve çocukları renkli hayaller kurmaya davet eden Renk Atölyesi’nde, böğürtlen, kahve, zerdeçal ve kına gibi malzemelerden elde edilen renkler resimlere dönüşüyor.

        Müzeye gelen herkesin kullanımına açık Sanat Alanı’nda çocuklar ve aileleri renkli kartonlara kolaj çalışmaları üretiyor. Birbirinden farklı renkler, birbirinden farklı imgelerle bir araya gelerek rengârenk portrelere dönüşüyor. Tamamlanan portreler, etkinlik için ayrılan özel alanda hep birlikte sergileniyor.

        Oyuncularla kitap okuma etkinliği

        Çocuk Şenliği kapsamında yürütülecek etkinliklerde, çocuklar ve aileleri İstanbul Modern Kütüphanesi’nde üretimleriyle ilham veren oyuncularla buluşuyor. Akasya Asıltürkmen ile 20 Nisan Cumartesi ve Aslı Tandoğan ile 21 Nisan Pazar günü düzenlenecek program, müzenin 'Fahrelnissa Zeid' ve 'Müzede Ne Var?' kitaplarının okunmasını ve canlandırma oyunlarını içeriyor. Okuma ve drama etkinliklerinin gerçekleştirileceği bu özel programa 4–6 yaş çocuklar ebeveynleri ile katılıyor.

        Ebeveynlere özel yaratıcılık seminerleri

        İstanbul Modern, Çocuk Şenliği süresince ebeveynlere üç oturumluk bir seminer dizisi de sunuyor. Uzman konuşmacıların yönetiminde yaratıcılığın çocuk gelişimindeki önemine odaklanan program, yol haritası çıkarabilmeleri için anne babalara katkı sunmayı amaçlıyor. Müzisyen Asena Akan, eğitimci-yazar Müjdat Ataman ve koreograf-çağdaş dans sanatçısı Tuğçe Ulugün Tuna, ebeveynlerle yaratıcılık seminerlerinde buluşuyor.

        Kayıt için: www.istanbulmodern.org

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        #İstanbul Modern
        #23 Nisan
        #Müzede Oyun
        #çocuk
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