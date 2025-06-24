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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Napolitango CSO Ada Ankara'da

        Napolitango CSO Ada Ankara'da

        Napolitan romantizmini ve tangonun tutkusunu bir araya getiren Napolitango özel repertuvarıyla 27 Temmuz'da CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 00:38 Güncelleme: 24.06.2025 - 00:38
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        Napolitango CSO Ada Ankara'da
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        Tenor Aykut Yılmaz ve soprano Simay Yıldız, ölümsüz Napolitan ve tango şarkılarından oluşan özel bir repertuvarla 27 Haziran akşamı CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da seyirciyle buluşuyor. Dünya sanat mirasının en kıymetli eserleri arasında yer alan Napolitanlar ile yine ölümsüz yabancı ve yerli tangolar bu projede bir araya geliyor. Programda sanatçılara Naile İlgaz (piyano), Senay yılmaz (piyano), Adnan Mumcuoğlu (gitar), Hakan Kaya (mandolin-akordeon), Hakan Türk (kontrbas) eşlik ediyor.

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        İnteraktif yapısıyla seyircilerin de şarkılara eşlik edebildiği bu konser, izleyicilere müziğin bir parçası olma deneyimi sunuyor. Programda Santa Lucia, O Sole Mio, Pecche, Funiculi Funicula gibi unutulmaz eserler yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #CSO Ada Ankara
        #tango
        #Aykut YILMAZ
        #Simay Yılmaz
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