Napolitango CSO Ada Ankara'da

Tenor Aykut Yılmaz ve soprano Simay Yıldız, ölümsüz Napolitan ve tango şarkılarından oluşan özel bir repertuvarla 27 Haziran akşamı CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon’da seyirciyle buluşuyor. Dünya sanat mirasının en kıymetli eserleri arasında yer alan Napolitanlar ile yine ölümsüz yabancı ve yerli tangolar bu projede bir araya geliyor. Programda sanatçılara Naile İlgaz (piyano), Senay yılmaz (piyano), Adnan Mumcuoğlu (gitar), Hakan Kaya (mandolin-akordeon), Hakan Türk (kontrbas) eşlik ediyor.

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İnteraktif yapısıyla seyircilerin de şarkılara eşlik edebildiği bu konser, izleyicilere müziğin bir parçası olma deneyimi sunuyor. Programda Santa Lucia, O Sole Mio, Pecche, Funiculi Funicula gibi unutulmaz eserler yer alıyor.