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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nemrut Dağı Kommagene Bienali, 20 Ekime kadar sanatseverleri ağırlayacak

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali’ne ev sahipliği yapıyor. 23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması ise 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi

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  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

    Kahta Kaymakamlığı,  UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Nemrut Dağı ve çevresindeki tarihi mekanlarda 1.Kommagene Bienali’ni düzenliyor.
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

    20 Ekim’e kadar sürecek bienale 23 ülkeden 53 sanatçı başta Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada eserlerini sergiliyor.
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

    İki ay boyunca çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yer aldığı bienalin küratörlüğünü Nihat Özdal üstlenirken, açılış teması ise 'Hayali Bir Uygarlık' olarak belirlendi.
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

    Güney Kore’den Yongduk Yi, Norveç’ten Hakon Erichsen, İspanya’dan Marisa Maeste, İtalya’dan Cristiano Carotti gibi çok sayıda yabancı sanatçının yer aldığı bienale Türkiye’den de Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse, Doğukan Çiğdem ve birçok sanatçı katıldı.
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

    Kommagene Bienali hakkında bilgi veren  Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, "Türkiye’nin güneydoğusundaki Doğu Toros sıradağlarının en yüksek zirvelerinden birini taçlandıran Nemrut Dağı ilk defa farklı bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Kahta ve çevresinde tarih boyunca çok güçlü uygarlıklar yer almış.
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

    Kommagene Krallığından bugüne bu uygarlıkların bıraktıkları izler Bienal fikrinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Nevali Çori açıklarında bulunan Ada üzerinde 'Hayali Bir Uygarlık' oluşturma fikri ile yola çıkıldı. Bienalimize destek veren başta Bakanlığımıza, Valiliğimize, yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza ve bölge halkına teşekkür ederim.”

     
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor
  • Nemrut Dağı Kommagene Bienali, sanatseverleri ağırlıyor

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