Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin çekimleri başladı.

Futbolun efsane isimleri arasında sayılan ve geniş kitlelerce sevilen Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstlenirken, senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.

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Film Fenerbahçe'nin ve Türk Milli Takımı'nın efsanevi futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatıyor.