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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nden ilk kareler

        'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nden ilk kareler

        Fenerbahçe'nin ve Türk Milli Takımı'nın efsanevi futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in yaşam hikayesinden uyarlanan başrollerini Halit Ergenç, Erdem Kaynarca gibi usta isimlerin paylaştığı 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi' filminden ilk kareler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 12:31 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:31
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        'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'
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        Yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, başrollerinde Erdem Kaynarca, Deniz Işın, Aslıhan Malbora, Aslıhan Gürbüz ve Halit Ergenç’e yer veren yeni Netflix filmi 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi'nin çekimleri başladı.

        Futbolun efsane isimleri arasında sayılan ve geniş kitlelerce sevilen Lefter Küçükandonyadis’in yaşam hikayesinden uyarlanan filmin yapımcılığını TAFF Pictures ve Ark Pictures birlikte üstlenirken, senaryosunu Ayşe İlker Turgut kaleme aldı.

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        Film Fenerbahçe'nin ve Türk Milli Takımı'nın efsanevi futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da başlayıp dünyaya yayılan ününü ve bir efsane haline gelme yolunda verdiği mücadeleleri anlatıyor.

        Başrollere Edip Tepeli, Bora Akkaş, Onur Durmaz, Aytaç Şaşmaz, Erdem Şanlı, Mert Denizmen, Engin Alkan, Hamdi Alkan, Uğur Uzunel, Doğukan Polat, Taner Barlas, Yıldız Kültür ve İpek Bilgin gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

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        #  Lefter Küçükandonyadis
        #Netflix
        #Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi
        #fenerbahçe
        #Halit Ergenç
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